«Наиболее важный показатель с учётом доминирования «омикрона»: в России за сутки госпитализировали 9136 человек

За минувшие сутки в России госпитализировали 9136 пациентов, что на 0,34% ниже, чем за предшествующие 24 часа. Как указали в столичном оперштабе, с учётом доминирования штамма «омикрон» количество госпитализаций — наиболее важный показатель для оценки эпидемиологической обстановки. Прирост новых заболевших коронавирусом в стране за минувшие стал максимальным с начала пандемии — 49 513. На омикрон-штамм приходится почти 48% выявленных случаев заболевания COVID-19. Эта мутация SARS-CoV-2 зафиксирована уже в 57 субъектах РФ.

В России за минувшие сутки были госпитализированы 9136 человек — этот показатель на 0,34% ниже, чем накануне, когда госпитализация потребовалась 9167 заболевшим. Согласно данным столичного оперштаба, в Москве за прошедшие 24 часа госпитализировали 1064 человека, что составило 6,7% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19.

«С учётом доминирования штамма «омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли лёгкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — говорится в сообщении.

В Москве второй день подряд обновляется суточный максимум по числу новых заболевших коронавирусом — 15 987. Ещё одним лидером по количеству новых эпизодов стал Санкт-Петербург (5922 — новый антирекорд). Кроме того, 4424 новых заболевших зарегистрировано в Московской области, 1116 — в Нижегородской.

Суточный прирост новых инфицированных коронавирусом по всей России составил 49 513 — антирекорд с начала пандемии. Полностью выздоровели 24 719 человек, 692 пациента умерли.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса достигло 10 987 774. С начала пандемии в России вылечились 9 975 052 человека, от осложнений умерли 324 752 пациента.

По состоянию на 21 января коронавирусный штамм «омикрон» выявлен уже в 57 регионах России (накануне эта мутация SARS-CoV-2 была зафиксирована в 55 субъектах РФ). На него приходится 47,7% зарегистрированных случаев заболевания по стране, тогда как на штамм «дельта» — 52,3%.

С призывом к гражданам России на фоне распространения штамма «омикрон» и циркуляции варианта «дельта» обратилось Министерство здравоохранения.

«Используйте медицинские маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми; тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком; по возможности минимизируйте посещение мест с большим скоплением людей, а если избежать посещения невозможно, соблюдайте социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

Также в Минздраве подчеркнули необходимость прохождения вакцинации и своевременной ревакцинации.

Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация с омикрон-штаммом предсказуема: «По опыту других стран в целом предсказуемо развитие этой волны и продолжительность этой волны».

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Отвечая на вопрос о встрече Владимира Путина и Сергея Собянина, которая прошла накануне, официальный представитель Кремля заявил, что они подробно обсудили эпидемиологическую обстановку, но вопрос о введении локдауна в Москве не поднимался.

«Очень подробно поговорили по коронавирусу, Собянин проинформировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло. Опять же приобретённый опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах», — добавил он.

«Спутник V»

Дмитрий Песков также заявил, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма «доказана и очевидна». Пресс-секретарь президента РФ также выразил надежду, что Всемирная организация здравоохранения в обозримом будущем включит «Спутник V» в список препаратов, одобренных для экстренного применения.

«Работа с ВОЗ ведётся, завершена работа по предоставлению всех необходимых документов, тех, которых не хватало. Поэтому надеемся, что уже в обозримой перспективе», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций опубликовал результаты уникального независимого сравнительного исследования, проведённого в Италии, в котором говорится, что «Спутник V» даёт титр вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму более чем в два раза выше, чем вакцина компании Pfizer. Также было подтверждено, что использование «Спутника Лайт» в качестве бустерной дозы — одно из лучших решений для продления защитного действия других вакцин.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT объяснил, с чем это связано.

«Это происходит за счёт того, что «Спутник» даёт более широкий спектр вируснейтрализующих антител на различно изменяющиеся варианты коронавируса, которые появлялись и будут появляться. Такая конструкция антигена, которая содержится в «Спутнике», была исходно заложена нашими эпидемиологами. Они сразу предупреждали, что надо конструировать вакцину таким образом, чтобы она давала максимально широкий спектр вируснейтрализующих антител», — подчеркнул он.

18 января в пресс-службе штаб-квартиры ВОЗ сообщили о получении от России большей части данных по «Спутнику V».

20 января министр здравоохранения Михаил Мурашко указал, что вся информация по вакцине передана Всемирной организации здравоохранения. По словам замдиректора центра Гамалеи Дениса Логунова, вопрос приезда экспертов ВОЗ для инспекции производственных площадок «Спутника V» находится на согласовании.