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«Наиболее подготовленный регион»: эвакуированные из-за коронавируса россияне пройдут карантин в Тюменской области

04 февраля 2020, 20:09  •  76 • В России
Россияне, которых из-за вспышки коронавируса эвакуируют из Китая на самолётах ВКС России, пройдут карантин в Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что это наиболее подготовленный регион. Все эвакуируемые здоровы, подчеркнула вице-премьер. Как сообщили в Минобороны, перед вылетом в Россию военные медики и специалисты в области вирусологии проводят первичный осмотр эвакуируемых.
 
© Минобороны России
 

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об эвакуации российских граждан из китайской провинции Хубэй и города Ухань, в которых началось распространение коронавируса. По её словам, по прибытии в РФ эвакуированные пройдут карантин в Тюменской области.

Голикова подчеркнула, что все, кто будет эвакуирован, — здоровы. Она пояснила, что Китай «не выпускает со своей территории, с территории карантина» тех, кто заражён коронавирусом.

Ранее в Минобороны сообщили, что на борту каждого из пяти самолётов ВКС, направленных на эвакуацию, находятся военные медики и специалисты в области вирусологии. Они проводят первичный осмотр эвакуируемых перед вылетом в Россию.

Напомним, в России коронавирус обнаружили у двух граждан КНР, они были госпитализированы в Тюменской области и Забайкалье. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

«На сегодняшний день оба пациента чувствуют себя удовлетворительно, но находятся пока ещё в стационарах, куда были госпитализированы в связи с выявлением у них коронавируса и некоторым нарушением здоровья на тот момент», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 февраля.

По словам Голиковой, вычленить штамм коронавируса у госпитализированных в России заражённых граждан Китая не представляется возможным, поскольку для этого у инфицированных слишком лёгкая форма заболевания.

«У них лёгкая форма, и вычленить у них штамм не представляется возможным», — сказала она.

Штамм нужен для разработки вакцины. Как ранее пояснили в Минздраве, его отсутствие сильно тормозит процесс.

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Тем временем власти КНР принимают все необходимые меры для борьбы с распространением вируса, заверила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин. При этом, по её словам, уровень смертности от нового коронавируса 2019-nCoV значительно ниже, чем, например, от атипичной пневмонии или лихорадки Эбола.

«Несмотря на то что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая — всего 2,1%, что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжёлый острый респираторный синдром (атипичная пневмония. — RT) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)», — приводит её слова пресс-служба министерства.

У атипичной пневмонии  уровень смертности составляет около 9%, а у Эболы — порядка 50%. Так, за время эпидемии лихорадки в Африке с 2013 по 2015 год от неё умерли 11,3 тыс. человек при 28 тыс. случаев подтверждения диагноза. Последняя вспышка Эболы была в 2018—2019 годах в ДР Конго — тогда из 3,3 тыс. заболевших скончались порядка 2,2 тыс. человек.

Согласно последним данным, предоставленным Государственным комитетом по вопросам здравоохранения Китая, коронавирус обнаружен у более чем 20,4 тыс. человек. Скончались от заболевания 425 человек в КНР, один гражданин Китая на Филиппинах и ещё один в Гонконге.

Оба скончавшихся за пределами материкового Китая незадолго до отправления на Филиппины и в Гонконг приезжали в Ухань.

По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, более 2,7 тыс. человек находятся в тяжёлом состоянии. В то же время 632 человека уже выписаны.

Число выздоровевших превысило число умерших ещё 1 февраля, отметил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«С 1 февраля число выздоровевших людей явно превысило число умерших, а это важный признак того, что распространение заболевания контролируемо и его можно излечить. Мы обладаем полной уверенностью и возможностями для победы над этой вспышкой заболевания», — сказал он.

«Выступаем против чрезмерной реакции»

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Ван И также отметил, что Пекин выступает против чрезмерной реакции в связи с распространением коронавируса.

«Мы понимаем разумные и необходимые меры, которые приняли некоторые страны для контроля (за распространением коронавируса. — RT), но выступаем против чрезмерной реакции и действий, которые вызывают панику», — подчеркнул он.

2019-nCoV получил распространение по нескольким странам и континентам. Случаи заболевания зафиксированы в Европе, Северной Америке, Австралии и практически по всей Юго-Восточной Азии. 4 февраля был зафиксирован первый случай заболевания в Бельгии.

  • RT

Некоторые страны ввели те или иные ограничения в отношении поездок в Китай и приезжающих из этой страны. В частности, Россия приостановила пассажирские железнодорожные перевозки, а также ограничила авиасообщение. Также были введены ограничения на сухопутной границе на Дальнем Востоке.

Кроме того, правительство РФ приняло национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, а незадолго до этого включило заболевание в перечень особо опасных.

«Сейчас все органы федеральной и региональный исполнительной власти координируют свои действия по борьбе с этой инфекцией. Уже ограничено передвижение граждан из Китая через нашу границу. Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее также стало известно, что в КНР приступили к испытаниям лекарства российского производства «Триазавирин», чтобы использовать его для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Сергей Краевой.

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