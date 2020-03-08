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Нагрянула охрана в масках: В Саудовской Аравии задержаны два члена королевской семьи - WSJ
08 марта 2020, 14:35 • 90 • В мире
Два высокопоставленных члена саудовской королевской семьи были задержаны по подозрению в госизмене. Утром к ним нагрянула охрана королевского двора в масках и взяла под стражу.
Как сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, речь идёт о предыдущем наследном принце Мухаммеде бен Наифе и брате саудовского короля Ахмеде. По данным газеты, после задержания в домах монарших особ были проведены тщательные обыски.
Если обвинение в государственной измене подтвердится, обоим может грозить казнь или, в лучшем случае, пожизненное заключение. Никакой другой информации по данном инциденту не поступало.
Источники издания заявили, что благодаря этому задержанию власть наследного принца Мухаммеда бен Сальмана еще больше укрепится, а серьёзных конкурентов на престол у него больше нет.
Кроме того, высказываются предположения, что таким образом наследный принц расчищает себе дорогу к власти на тот случай, если 84-летний король умрёт или решит отречься от престола.
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