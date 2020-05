Награда за «русофобские измышления»: за что The New York Times вручили Пулицеровскую премию • 86 • В мире Диппредставительство России в США раскритиковало оргкомитет Пулицеровской премии в связи с присуждением награды The New York Times за серию материалов антироссийской направленности. Как отмечается на сайте премии, издание было удостоено награды в категории «Международная журналистика» за «серию увлекательных историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина, написанных с большим риском». В посольстве отметили, что эти «русофобские измышления» можно изучать в качестве «пособия по созданию ложных фактов». По мнению экспертов, вручение премии за такие статьи необходимо было для придания убедительности пропаганде против Москвы. Издательство New York Times AFP © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Посольство России в США осудило награждение издания The New York Times Пулицеровской премией за антироссийские материалы. «Оргкомитет премии берёт на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью», — отмечается на странице диппредставительства в Facebook. Накануне The New York Times было удостоено награды в категории «Международная журналистика» за «серию увлекательных историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина, написанных с большим риском», сказано на официальном сайте Пулицеровской премии. Представители посольства добавили, что «если и есть в этом, как утверждается, «большой риск», то только для репутации» издания, а также высказали мнение, что премированные публикации The New York Times — это «прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов». Обычная антироссийская пропаганда, по мнению политолога Александра Асафова, теряет убедительность, поэтому Пулицеровская премия в данном случае выступает в роли подтверждения правоты пропагандистских материалов, что говорит о девальвации самой премии. «Она разменивает свою репутацию, чтобы подтвердить гениальностью правоту подобного рода материалов», — считает Асафов. Как подчеркнул политолог, премия присуждается не выдающимся, а достаточно обыкновенным репортажам, которые требуют дополнительного стороннего подтверждения своей правоты. В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что нет никакого смысла говорить об объективности данной награды, так как «это вручение премии, основанное на старых публикациях, которые снова поднимаются. Писать заново об этом бессмысленно, но премию вручить можно». Антироссийский цикл Среди статей, послуживших поводом для вручения Пулицеровской премии, есть, например, материал под названием «Главное секретное российское подразделение пытается дестабилизировать Европу, говорят сотрудники ведомств по безопасности». В нём говорится о войсковой части №29155, которая, по мнению авторов, якобы является неким секретным подразделением российской разведки. The New York Times утверждает, будто эта в/ч стоит за различными событиями по всей Европе — от отравления Скрипаля до попытки переворота в Черногории. «Кремль считает, что Россия находится в состоянии войны с западным либеральным миропорядком, в котором там видят угрозу для выживания», — делает выводы автор статьи. Другая заметка — «Как Россия вмешивается в дела других стран ради наживы: подкуп, тролли и лидер секты» — рассказывает о неких русских, которые якобы платили молодёжи Мадагаскара за посещение митингов в поддержку президента острова. «Один человек, работавший на предвыборный штаб, рассказал о мешках с золотом и драгоценными камнями, которые вываливали на кровать в комнате одного из русских агентов», — уверяет The New York Times. Более того, в статье упоминается, что россияне якобы даже наняли предвещающего конец света главу культа для того, чтобы расколоть оппозицию и понизить её шансы. А в материале «Драгоценные камни, военачальники и наёмники: тактика России в ЦАР» утверждается, что, надеясь установить контроль над торговлей алмазами и объединить страну, правительство Центрально-Африканской Республики обратилось к новому партнёру — России. Однако, по словам автора, некоторые законодатели опасаются, что это опасная сделка и помощь России может обойтись дорого. «В Европе и США Россия использует хакерские атаки, дезинформацию и другие стратегии, чтобы попытаться проникнуть в западные демократии и дестабилизировать их. Но здесь, в ЦАР, по словам экспертов, страна, похоже, преследует другую цель: утвердить своё глобальное значение и пожинать финансовые плоды», — уверяет издание. «Шедевральная деза» Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже призывала привлечь NYT к ответственности за распространение дезинформации. Таким образом она отреагировала на статью, в которой вспышку коронавируса в Соединённых Штатах связали с мифической кампанией против американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент РФ Владимир Путин. Мария Захарова

РИА Новости

