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Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля

05 февраля 2019, 03:24  •  58 • В мире
ЗРК С-300, доставленные в Сирию несколько месяцев назад, наконец переданы под управление сирийской армии. Об этом сообщают арабские источники. Израиль и США в этой связи решили быть наготове - ЗРК под управлением сирийцев, по всей видимости, выводят западных авиаторов из себя, потому авиация этих стран усиливает воздушное патрулирование сирийских границ, пишут СМИ.
Западная авиация осуществляет действия по обнаружению позиций боевого развертывания комплексов С-300 у сирийских границ, а также степень их готовности. Как пишут СМИ со ссылкой на арабские источники, сирийцам был передан полноценный контроль над С-300.
Потому США и Израиль активизировали свою воздушную активность у рубежей арабской республики.
Отмечается, что в дни, когда появилась новость о передаче контроля над С-300 сирийцам, в небе над границами были замечены воздушный разведчик США типа RC-135, а также израильские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения G550 CAE.
Примечательно, что четыре батареи зенитных ракетных систем С-300 размещены на северо-западе Сирии в районе города Масьяф. Данный район, как заявляли ранее в Тель-Авиве, был задействован якобы в качестве плацдарма в сирийской программе создания химического оружия.
Отметим, что активность иностранные воздушные разведчики также увеличили и вблизи российских баз. Так, согласно сервису PlaneRadar, недалеко от российской военной базы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе несколько часов кружили американские самолеты радиоэлектронной разведки.
Отмечается, что два самолета-разведчика вылетели с авиабазы на Крите. Один из самолетов - Boeing RC-135V - используется американскими военными для разведки с конца 1970-х годов. Кроме того, он предназначен и для борьбы с авиацией противника.
Второй самолет - Boeing RC-135U, помимо разведки, используется для радиоперехвата и отслеживания активности противника на земле, воде и в воздухе.
В зоне пролета американских разведчиков располагаются российская военная база Хмеймим и база ВМФ России в Тартусе.

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