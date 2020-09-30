Нагорный Карабах: Мы воюем не с Азербайджаном, а с Турцией

Нагорный Карабах едут защищать добровольцы ассирийцы, греки, езиды

Вооружённые силы Азербайджана ведут военные действия не только на границе с Нагорным Карабахом, но и на границе с Арменией. Так, утром во вторник, 29 сентября, ВС Азербайджана обстреляли территорию Армении, перед этим заявив об обстреле армянской стороной Дашкесанского района Азербайджана, что является заведомой ложью, сообщили в пресс-центре Министерства обороны Армении.

Под вражеским огнём оказалась воинская часть ВС Армении в районе Вардениса Гегаркуникской области.

По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, ВС Азербайджана открыли огонь по Варденису не только по территории воинской части, но и по гражданскому населению. Под огнём оказался автобус, перевозящий жителей населённого пункта.

«Истребители F-16 ВВС Турецкой Республики вылетели из аэропорта Гянджа Азербайджана 29 сентября в 10:30, и прикрывали действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населённым пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении»,

– говорится в сообщении пресс-центра Минобороны Армении.

Не обошлось без жертв среди мирного населения – в Мартуни погибли девочка 2011 года рождения и женщина 1961 г.р., в городе Гадрута – женщина 1941 г.р., в Степанакерте – молодой человек 1996 г.р. Как и в Донбассе, в Нагорном Карабахе от артиллерийского огня больше всего страдают дети и старики.

В результате упорных боёв, Армия обороны Нагорного Карабаха вернула часть утраченных позиций в южном и в северном направлениях. Об этом рассказал во вторник на брифинге заместитель командующего Армии обороны полковник Артур Саркисян.

«Много раз используя бронетанковые соединения, артиллерию, РСЗО, авиацию, противник пытался атаковать наши позиции, но после неудачи возвращался на прежние позиции и попытался закрепиться там»,

– отметил полковник.

По его словам, во время боёв во вторник было уничтожено «17 танков ВС Азербайджана, 4 БТР, 3 единицы инженерной техники, 13 БПЛА, всего противник за время боевых действий потерял более 500 солдат. Армянская сторона потеряла 80 военных и четиверых мирных жителей, ранены около 200 человек».

В Нагорный Карабах отправился и экс-президент Армении Роберт Кочарян вместе с военачальниками в отставке. По его словам, они поехали оказывать помощь землякам. Вместе с ним в Арцах прибыли экс-министр обороны Нагорного Карабаха и Армении генерал Сейран Оганян и экс-глава Генерального штаба ВС Армении генерал Юрий Хачатуров, сообщают "Новости-Армения" . Все они – ветераны первой карабахской войны.

Напомним, Роберт Кочарян был вторым президентом Армении, а до того – главой Нагорного Карабаха во время первой войны в начале девяностых годов.

Между тем, во вторник пришлось эвакуировать гражданское население – женщин и детей – из населённого пункта Мартакерт, который постоянно обстреливается ВС Азербайджана. По городу стреляют из РСЗО «Град» и «Смерч», повреждены дома, нет электричества и газа.

По словам президента Республики Арцах Араика Арутюняна, самые ожесточённые бои ведутся на южном направлении.

«Мы должны принудить противника к перемирию и ни в коем случае не просить его. Если мы станем просить о перемирии, это будет гибелью Армении, а не Арцаха, потому что мы воюем не с Азербайджаном, а с Турцией, вы сами видите. Турции не интересен Арцах, ей интересен весь армянский мир, чтобы реализовать свои пантюркистские программы»,

– заявил Арутюнян на встрече с добровольцами.

А добровольцев хватает. С первых часов войны ассирийцы Армении стали записываться в добровольческие отряды, среди них есть и ветераны первой карабахской войны. Записываются в добровольческие отряды и греки, проживающие в Армении. О создании езидского отряда заявил депутат парламента от езидской общины Рустам Бакоян.

Все они уверены – врага удастся остановить.