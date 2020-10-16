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Нагоняй Лаврова восхитил китайцев: "Отвесил американцам пощёчину"

16 октября 2020, 14:30  •  75 • Политика
Сергей Лавров устроил США нагоняй из-за нечистоплотных высказываний по СНВ-3, сравнив их с махинациями "напёрсточников". В Китае эти слова вызвали одобрение: "Русские отвесили американцам сильную пощёчину".
Глава российского МИД прокомментировал недавние высказывания представителей США о том, что Москва и Вашингтон якобы пришли к соглашению по договору СНВ-3 и хотят, чтобы Китай также присоединился к переговорам. Сергей Лавров опроверг эту информацию, назвав подобные действия "нечистоплотными" и сравнив их с махинациями "напёрсточников".
Слова Лаврова процитировало китайское СМИ "Гуанча" в статье "Министр иностранных дел России: всё ещё хотите заставить нас наказать Китай?". Автор подчёркивает, что ядерные арсеналы Китая значительно меньше тех, которые есть у США и России, поэтому требовать от Китая участия в переговорах по контролю над вооружениями нельзя.
США поступают "нечистоплотно". Читатели выразили своё мнение о ситуации в комментариях.
Один из них открыто восхитился позицией России и тем, как Лавров достойно ответил американцам. "Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам сильную пощёчину, одобряю", - отметил он.
Другой считает, что международные отношения основаны только на выгоде, и в случае ослабления Китая Россия без промедления набросится на него. Просто сейчас наказывать Китай не соответствует национальным интересам России, поясняет комментатор.
Третий напомнил историю: "Когда-то Россия уже была жестоко обманута американским империализмом, теперь у него в России нет никакого кредита доверия".

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