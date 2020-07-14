Нагоняй чиновникам не помог: Сроки сдачи жилья для пострадавших в Тулуне под угрозой срыва

Сроки сдачи жилья для пострадавших от наводнения в Тулуне под угрозой срыва. Из 155 запланированных к постройке домов завершены лишь 24, и ни один из них не введён в эксплуатацию. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло.

На днях он посетил стройплощадки в микрорайонах Берёзовая Роща и Угольщиков и оказался страшно недоволен увиденным. В Берёзовой роще планировалось до 1 сентября сдать в эксплуатацию 155 домов. Однако на данный момент построено лишь 24 дома, но и они не введены в эксплуатацию. Вопросы благоустройства, подключения к водоснабжению до сих пор не решены.

Не лучше обстоят дела и в микрорайоне Угольщиков. Там были перенесены сроки ввода в эксплуатацию трёх двухэтажных домов на 66 квартир. Их планировали сдать ещё 15 мая. Однако сроки были сдвинуты аж до 15 июля.

"Учитывая текущее состояние строительства, есть серьёзные риски срыва сроков введения жилья в эксплуатацию в обоих микрорайонах", говорится в заявлении пресс-службы полпредства.

Меняйло указал на низкое качество строительства и слабый контроль со стороны единого заказчика. Он поручил не заселять жилье до полного устранения всех недостатков, сообщает Nation News.

Напомним, что иркутские чиновники ещё год назад получали нагоняй от президента России Владимира Путина за нерасторопность. Глава государства потребовал от них немедленно расплатиться с бизнесменами, а не придумывать отговорки.