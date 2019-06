«Нагнетание ситуации не работает»: как США намерены создавать антииранскую коалицию • 59 • В мире Соединённые Штаты собирают коалицию для противостояния Ирану. Об этом рассказал глава Госдепа Майк Помпео накануне поездки в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. В Вашингтоне рассчитывают, что помимо арабских стран в неё войдут также государства Европы и Азии. Однако эксперты полагают, что мировое сообщество не намерено участвовать в возможном конфликте с Ираном. По мнению политологов, развязывание войны на Ближнем Востоке не выгодно и Дональду Трампу: такой шаг может лишить его поддержки части электората в преддверии новых выборов. Reuters © Morteza Nikoubazl Госсекретарь США Майк Помпео собирает коалицию, которая может помочь Белому дому в борьбе с Ираном. Об этом он сообщил журналистам в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию, откуда дипломат отправится в Объединённые Арабские Эмираты. При этом Помпео подчеркнул, что намерен привлечь к этой коалиции не только страны Ближневосточного региона, но и государства Азии и Европы. «Мы обсудим с ними вопрос обеспечения согласованности стратегии и создания глобальной коалиции, которая включала бы не только страны Персидского залива, но также и Европы, и Азии и которая бы осознавала, насколько трудной будет предстоящая борьба против государства, наиболее активно поддерживающего терроризм», — приводит слова госсекретаря США агентство Associated Press. По словам Помпео, цель его переговоров с Саудовской Аравией и ОАЭ — не допустить, чтобы в руках Ирана оказались «ресурсы для нагнетания страха, связанного с созданием ядерного оружия и ракетной программы». «Мы не допустим, чтобы он получил необходимые для этого ресурсы, что позволит защитить американских граждан и американские интересы по всему миру», — заявил Помпео. Как полагают эксперты, госсекретарь США действительно может заручиться определённой поддержкой со стороны арабских государств и Израиля, которые смотрят на Иран как на своего противника. Тем не менее Вашингтону вряд ли стоит рассчитывать на полномасштабную кооперацию с Европой в этой сфере, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Традиционные союзники США в регионе, такие как Саудовская Аравия и Израиль, вряд ли будут участвовать в широкомасштабных военных действиях — они сильны, но на словах. Всю грязную работу всё равно придётся делать американцам», — уверен эксперт. В свою очередь, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин предположил, что главная цель создания ближневосточного военного альянса под эгидой США — запугать Иран. «Дональд Трамп после инаугурации ставил задачу создания «арабского НАТО», миссией которого стало бы сдерживание Тегерана. И сегодня США жёстко ставят вопрос о формировании определённой команды, которая бы поддержала американцев в возможной широкомасштабной войне против Ирана. Убеждён, что Вашингтон подключит сюда и Североатлантический альянс, для того чтобы расширить свои возможности, а Саудовская Аравия, Израиль и ОАЭ поддержат эту инициативу. США соберут на бумаге много союзников, которых обяжут совершать определённые действия и делать материальные взносы», — рассказал Кошкин в беседе с RT. Санкционный прессинг Ранее Помпео пообещал усилить экономическое давление на Иран. По его словам, Вашингтон будет усиливать его до тех пор, пока власти этой страны не согласятся на переговоры. «Когда иранский режим решит отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию дипломатией, он знает, как с нами связаться. До тех пор дипломатическая изоляция с нашей стороны, а также экономическое давление на режим будут лишь усиливаться», — говорилось в его официальном заявлении, размещённом на сайте Госдепа США. В свою очередь, Дональд Трамп пообещал ввести против Тегерана новые экономические санкции в понедельник, 24 июня. Об этом он написал в Twitter, снова напомнив о своём негативном отношении к ядерной сделке с Ираном. Дональд Трамп

Reuters

Reuters © Carlos Barria

«У Ирана не должно быть ядерного оружия! По ужасному плану Обамы они бы обладали им уже через несколько лет, а нынешние механизмы проверки неприемлемы. Мы вводим новые обширные санкции против Ирана в понедельник», — написал Трамп 22 июня.

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2019 г.

Стоит заметить, что в конце мая глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием.

«План Обамы», который упомянул Трамп, — это ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его подписали Иран и США при участии России, Китая, Германии, Франции и Великобритании. Соглашение предусматривало, что Тегеран откажется от ядерной программы в обмен на ослабление санкционного режима со стороны Вашингтона. Однако в 2018 году Трамп в одностороннем порядке вывел США из сделки.

Это решение американского лидера вызвало колоссальный международный резонанс, в том числе в Европе, напоминают политологи.

«Президенту США этим шагом было важно продемонстрировать, что он решает вопросы на своих условиях. Трамп в этом вопросе хочет сейчас попытаться достичь хоть какого-то успеха, однако это вряд ли вероятно, потому что схожие алгоритмы давления не принесли результатов ни в Венесуэле, ни в КНДР», — пояснил Блохин.

Отозванный удар

Противостояние между США и Ираном резко обострилось после инцидента 20 июня, когда Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, оказавшийся в воздушном пространстве Исламской Республики. В свою очередь, Вашингтон утверждает, что аппарат был сбит над международными водами.

На следующий день Дональд Трамп в Twitter сообщил, что его генералы якобы предоставили ему выбор из трёх целей на территории Ирана, однако он решил не наносить удар. По словам американского президента, он отменил атаку, узнав, что её жертвами могут стать не менее 150 человек. Такой ответ на сбитый беспилотный летательный аппарат Трамп посчитал непропорциональным.

Решение президента спровоцировало широкое обсуждение в американских СМИ и политических кругах: сторонники Трампа приветствовали такой шаг, а противники расценили его как проявление слабости.

Вскоре Трамп заявил, что не «отзывал» приказ об ударе по Ирану, а лишь «приостановил» его.

«Я не «отзывал» удар по Ирану, как некоторые неправильно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперёд на данном этапе!» — написал он в Twitter 23 июня.

Внезапные смены решений и отсутствие единой позиции по иранскому вопросу говорят о том, что Трамп не хочет портить собственный имидж перед выборами 2020 года, но до конца не определился с тем, какому курсу ему следовать, предположил в беседе с RT Константин Блохин.

Королева Британии "в ужасе" бежала из Букингемского дворца из-за атаки крыс

«Сейчас в США разворачивается предвыборная кампания. Если начать вооружённый конфликт, то Трамп заработает репутацию разжигателя войны и его вряд ли поддержат избиратели. В 2016 году он выиграл президентские выборы именно благодаря антивоенным лозунгам», — пояснил эксперт.

24 июня Трамп заявил, что подписывает указ о введении «жёстких санкций» в отношении Ирана, сообщает Reuters. Отмечается, что ограничительные меры будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи.

Внутренние противоречия

В то же время американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме начали распространять информацию о том, что вопрос о перспективах конфронтации с Ираном вызвал противоречия внутри администрации Трампа.

Телеканал CNN утверждал, что президент хотел избежать эскалации, а советник по нацбезопасности Джон Болтон, напротив, выступал за нанесение ударов по Исламской Республике.

Дональд Трамп, Майк Помпео и Джон Болтон

Reuters

Reuters © Jonathan Ernst

При этом источники CNN утверждают, что со своей позицией не определились госсекретарь Помпео, вице-президент Майк Пенс и новый и. о. министра обороны Марк Эспер.

«В администрации Трампа есть ястребы, ультраправые, радикалы, к которым относятся не только Помпео и Болтон, есть и другие неоконсерваторы, которые известны своим враждебным и агрессивным отношением не только к Ирану, но и ко всему миру. Очевидно, что наличие ястребов в окружении президента — гарантия для истеблишмента, что глава Белого дома будет и дальше вести внешнюю политику Вашингтона по той же траектории. Однако Трамп — далеко не тот человек, которого можно было бы контролировать, руководить им или манипулировать», — отмечает Константин Блохин.

Аналогичной точки зрения придерживается Андрей Кошкин. По его словам, в Белом доме всегда есть ястребы, которые стремятся записать на свой счёт какие-то значимые решения президента.

«Неизвестно, какое решение по этому вопросу в итоге примет сам Трамп, поскольку сегодня внутренняя повестка дня для него значительно приоритетнее, чем внешнеполитические заявления. Все его действия на Ближнем Востоке сейчас направлены лишь на то, чтобы укрепить собственные позиции внутри страны, поскольку стартовала предвыборная кампания», — говорит эксперт.

Константин Блохин полагает, что, усиливая санкции и угрожая Ирану военным ударом, Трамп рассчитывает принудить Тегеран сесть за стол переговоров. При





