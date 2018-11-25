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«Нагнетание международной напряжённости»: как в России отреагировали на провокацию ВМС Украины
25 ноября 2018, 20:39 • 107 • В России
Утром 25 ноября украинские военные корабли незаконно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России. Об этом сообщили в ФСБ РФ. В России манёвры ВМС Украины назвали провокацией. При этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что ситуация никак не повлияет на мирную жизнь крымчан. Между тем в Совете Федерации полагают, что ВМС Украины пытались вынудить Россию пресечь неправомерные действия, а затем выдать эту реакцию за «агрессию».
© Фото Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Украина совершила провокацию и несёт ответственность за действия кораблей Военно-морских сил страны, которые незаконно пересекли границу РФ, грубо нарушив нормы международного морского права. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
По его мнению, истеричные и провокационные действия со стороны соседнего государства не прекратятся, пока у власти в Киеве «находится русофобский режим, управляемый из-за рубежа». Аксёнов также заверил, что активность Украины не повлияет на мирную жизнь крымчан.
Напомним, что утром 25 ноября в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым сообщили о нарушении тремя кораблями ВМС Украины статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву.
Так, малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» пересекли госграницу РФ и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации». При этом экипажи кораблей не подчиняются законным требованиям российских властей и опасно маневрируют, продолжая движение в направлении Керченского пролива.
В ФСБ сочли, что целью подобных провокационных действий является создание конфликтной ситуации в регионе. При этом позднее было зафиксировано выдвижение из порта Бердянск в Азовском море двух бронированных артиллерийских судов класса «Гюрза».
В связи с этим в целях безопасности был закрыт для прохода гражданских судов Керченский пролив, соединяющий Чёрное и Азовское моря. Кроме того, агентство РИА Новости сообщило, что к патрулированию в этом районе приступили российские штурмовики Су-25.
«В целях безопасности (Керчь-Еникальский) канал закрыт», — цитирует ТАСС генерального директора Крымских морских портов Алексея Волкова.
«Приказ от Порошенко»
Приказ о совершении провокационных действий поступил напрямую от президента Украины Петра Порошенко. С таким утверждением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», — цитирует слова сенатора РИА Новости.
При этом глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв выразил мнение, что единственная цель украинской провокации — вынудить Россию пресечь действия кораблей ВМС Украины, а затем выдать российскую реакцию за «агрессию».
«С военной точки абсолютно бессмысленная затея. С политической — увы, весьма перспективная, ведь к попу не ходи и НАТО, и Евросоюз опять станут стеной за киевскими провокаторами, что бы ни происходило и что ни произойдёт», — написал он в Facebook.
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Версия Украины
При этом Киев обвинил Москву в «агрессивных действиях» во время планового перехода собственных кораблей из Одессы в Мариуполь. К тому же, в пресс-службе украинских ВМС заявили, что якобы связывались с российской стороной и предупреждали о намерении прохода своих кораблей через Керченский пролив, но не получили ответа.
«Корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины... Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.
Наряду с этим «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин заявил, что произошедший инцидент «ставит крест на мифе» о полезности для Украины договора о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива, подписанного 24 декабря 2003 года.
Напомним, что ранее в Киеве отвергали возможность разрыва соглашения, поскольку его денонсация будет невыгодна украинской стороне.
Отметим, что на ситуацию в регионе отреагировали и в Брюсселе. Так, депутат Европейского парламента (ЕП) Ребекка Хармс в своём Twitter обратилась к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, спецпредставителю Госдепа по Украине Курту Волкеру, министрам иностранных дел Германии, Литвы, Швеции, а также к членам комитета по иностранным делам ЕП с просьбой обратить внимание на ситуацию.
«Эскалации в Азовском море — это серьёзно и требует больше внимания с вашей стороны», — написала она в Twitter.
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