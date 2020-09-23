Нагнали толпу силовиков и техники: Военкор погадал на инаугурации Лукашенко

По словам Коца, с самого утра у Дворца независимости находится огромное количество силовиков. При этом противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко предполагают, что это связано с сегодняшней возможной инаугурацией президента, о которой не заявлялось заранее.

"Оппозиция предполагает, что Лукашенко сегодня может провести инаугурацию, не анонсируя её заранее, чтобы не спровоцировать акции протеста", - отметил он, добавив, что среди вариантов происходящего также есть предположение о репетиции инаугурации Лукашенко.

Фото: Скриншот Telegram/Kotsnews

Кроме того, Коц отметил, что среди множества силовиков у Дворца независимости в Минске сейчас - бойцы почётного караула в парадной форме.