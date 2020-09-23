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Нагнали толпу силовиков и техники: Военкор погадал на инаугурации Лукашенко

23 сентября 2020, 12:50  •  120 • Политика
В Минске ко Дворцу независимости и БелЭкспо нагнали толпу силовиков и техники, сообщают очевидцы. Видео с места событий поделился и военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Военкор погадал вместе с жителями Белоруссии - подготовка к инаугурации или что-то другое?
По словам Коца, с самого утра у Дворца независимости находится огромное количество силовиков. При этом противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко предполагают, что это связано с сегодняшней возможной инаугурацией президента, о которой не заявлялось заранее.
"Оппозиция предполагает, что Лукашенко сегодня может провести инаугурацию, не анонсируя её заранее, чтобы не спровоцировать акции протеста", - отметил он, добавив, что среди вариантов происходящего также есть предположение о репетиции инаугурации Лукашенко.
Фото: Скриншот Telegram/Kotsnews
Кроме того, Коц отметил, что среди множества силовиков у Дворца независимости в Минске сейчас - бойцы почётного караула в парадной форме.

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