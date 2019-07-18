«Наглядная либерализация»: Госдума отменила уголовную ответственность за покупку шпионских гаджетов в бытовых целях

Государственная дума РФ приняла в окончательном чтении поправки в статьи Уголовного и Административного кодексов об обороте шпионских устройств. Теперь к уголовной ответственности не будут привлекаться граждане, покупающие такие гаджеты для бытовых нужд. Эксперты полагают, что абсурдных дел впредь удастся избежать, если только правоохранители не станут допускать перегибы на местах. Обсуждение необходимости законодательного смягчения в этой сфере началось после резонансной истории фермера из Курганской области, которого пытались привлечь к уголовной ответственности за покупку GPS-трекера со встроенным микрофоном для слежения за телёнком. В декабре 2017 года RT поднял этот вопрос на пресс-конференции с Владимиром Путиным, после чего правоохранительные органы начали более взвешенно подходить к возбуждению подобных дел.

В среду, 18 июля, Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении разработанный ФСБ законопроект, защищающий граждан от необоснованного уголовного преследования за покупку или продажу так называемых шпионских гаджетов — GPS-трекеров с микрофоном, очков с миниатюрной видеокамерой и других подобных устройств.

Соответствующие поправки, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Так, статья 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») дополнена примечанием, согласно которому, под такими средствами отныне понимаются «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения или на другие объекты и программное обеспечение для ЭВМ и других электронных устройств для доступа к информации или получения информации с технических средств её хранения, обработки или передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома её обладателя».

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© Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

В примечании к статьям УК и КоАП будет прописано, что к таким спецсредствам не относятся находящиеся в свободном обороте приборы и устройства, «обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации, с открыто расположенными на них органами управления таким функционалом».

Также из-под действия статей выводятся системы, элементы индикации которых отображают режимы их использования или специальная маркировка которых указывает на их функциональное назначение, «если им преднамеренно, путём специальной технической доработки, программирования или иным способом не приданы новые свойства», — также отмечается в документе.

Вместе с тем уголовная ответственность за нелегальное приобретение и использование всех других устройств такого рода останется прежней — до четырёх лет лишения свободы.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, речь в скорректированных статьях идёт, например, о GPS-трекерах для поиска домашних животных, очках с видеокамерой или других устройств со встроенными системами глобального позиционирования или видеокамерами. По его словам, законодательное уточнение термина позволит впредь избежать его слишком широкого толкования в ущерб интересам россиян и защитит их права.

«Законодательство должно идти в ногу с развитием цифровых технологий и не создавать ограничений для наших граждан», — отмечал ранее Володин.

В свою очередь, председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что после вступления закона в силу все диктофоны, видеокамеры и другие устройства, которые изначально обладают возможностями получения информации (и это заявлено в их технических характеристиках и отражено в документации), «не подпадают под определение «шпионские средства».

«Но если какому‑то прибору были намеренно приданы новые свойства для тайного получения информации (которых он не имел изначально), то такое средство становится запрещённой продукцией. Его производство, приобретение или сбыт карается уголовным наказанием», — уточнил Крашенинников.

После голосования зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил надежду, что Совет Федерации максимально оперативно утвердит этот законопроект, а президент его подпишет.

«Это большое дело. Мы несколько лет об этом говорили, боролись, предлагали как можно быстрее принять этот закон. И я рад, что он принят сегодня в третьем чтении», — добавил Свинцов.

Один из инициаторов внесения поправок в статью о шпионских гаджетах, президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев, считает, что депутатам удалось найти верные формулировки для уточнения этой нормы УК.

«Наконец-то произошёл реальный сдвиг и наглядная либерализация этой статьи. Из-под удара выведены граждане, которые и не думали совершать преступление, а просто увидели объявление и купили интересную безделушку, — отмечает в беседе с RT Аманлиев. — Однако (зная наших правоприменителей «на земле»), хотя концептуально поправки к закону и снимают проблему абсурдных уголовных дел, даже по-новому прописанные формулировки и примечание к статье не дают стопроцентной гарантии избежать уголовного преследования за бытовое использование таких гаджетов».

Евгений Васильев

© RT

Телёнок и вопрос Путину

Необходимость внесения изменений в законодательство депутаты начали обсуждать после резонансной истории фермера из Курганской области Евгения Васильева. Мужчина заказал на AliExpress GPS-трекер, с помощью которого собирался следить за передвижениями своего телёнка во время выгула. В трекер был встроен скрытый микрофон, включавшийся дистанционно. В результате СК обвинил Васильева в незаконном обороте шпионских устройств.

Корреспондент RT задал вопрос об уголовном преследовании Васильева президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции, прошедшей 14 декабря 2017 года. После этого областная прокуратура проверила законность преследования Васильева и пришла к выводу, что дело было возбуждено необоснованно. В итоге весной 2018 года СК прекратил расследование из-за отсутствия доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии у обвиняемого умысла шпионить за гражданами РФ. Прокуратура Курганской области принесла фермеру официальные извинения.

После скандала вокруг уголовного преследования Васильева правоохранительные органы стали более взвешенно подходить к вопросу возбуждения дел по этому составу УК, хотя до этого судимость по ст. 138.1 УК РФ ежегодно получали в среднем около 200 граждан.