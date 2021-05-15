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Наглость и жадность: Юрий Пронько – о большой игре олигархов в России

15 мая 2021, 09:50  •  58 • Политика
Для счастья человеку в России необходимо чуть более 170 тысяч рублей в месяц. Между тем такой уровень дохода имеет всего 2% населения страны. Только в России, как уже неоднократно признавали даже представители власти, работающий человек может оставаться бедным. Ключевая причина этой проблемы, на мой взгляд, – в наглости и жадности тех, кто контролирует экономику страны.
Самые высокие денежные запросы сейчас в России у жителей Москвы – 224 тысячи рублей в месяц. Жителям Владивостока для ощущения счастья необходимо 200 тысяч, в Ростове-на-Дону достаточно 195 тысяч, в Петербурге – 183 тысяч. Скромные запросы у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка – от 132 тысяч до 137 тысяч рублей в месяц. Запомните эти цифры. Для людей в стране это уровень не просто счастья – это запредельная фантастика.
Между тем одна из крупнейших в мире сетей закусочных, которая проникла практически во все страны мира, решила повысить зарплату своим работникам – правда, тем, которые работают в американских точках фастфуда. На начальном уровне сотрудники будут получать от $ 11 до $ 17 в час, а супервайзеры – от $ 15 до $ 20 в час. В результате даже самый низкооплачиваемый американский работник этой сети закусочных при полном рабочем дне будет получать $ 1760 в месяц.
По текущему курсу это около 130 тысяч рублей, что почти соответствует уровню дохода счастливого человека в России. Однако если проанализировать данные Росстата, то такой доход имеет менее 3% населения страны. Месячный доход ниже этого уровня – у 97,3% граждан России. Я прекрасно понимаю, что покупательная способность доллара там и рубля здесь разная, однако данный факт лично меня впечатляет. То, что в Америке минимум, в России – счастье. Помните цифры по самым скромным денежным запросам? Они коррелируют с цифрами зарплат в американской закусочной. Очевидно, что в России крайне недооценённый труд. Люди в массе своей работают за копейки. При этом тот же крупный бизнес получает колоссальную сверхприбыль.
"Всё, что мы имеем, – это и есть результат нашего управления экономикой. И управления прежде всего нашим общественным производством. Потому что все эти товары, которые мы покупаем в магазинах, есть результат нашего производства, – подчеркнула доктор экономических наук, профессор МГУ Елена Ведута. – И вот до тех пор, пока мы не создадим условия для развития производства, направления производства тех товаров, которые нужны нашим гражданам, – до тех пор мы будем получать с вами инфляцию, которая фактически снижает реальный уровень жизни наших граждан и, как всегда, как положено в эпоху кризиса, улучшает жизнь наших ведущих олигархов. Поэтому когда появится у олигархов желание заняться нашим производством, экономикой – это большой вопрос. Пока мы обречены в реальных доходах идти вниз, и сравнение с американцами в данном случае нам ничем не поможет".
Я знаю конкретные истории из Мирного, Нижневартовска, Ноябрьска, Норильска, когда люди работают вахтой – учтём с вами тяжёлые климатические условия и бешеные цены на элементарные продукты – и при этом получают 30-40-50 тысяч рублей в месяц. Это не работа – это самая настоящая каторга, которая приносит огромные деньги узкой группе дельцов, самим же работникам – нищенский доход.
"Я бы сказал так: нам, безусловно, нужно повышать жизненный уровень населения, но прежде всего устанавливая более адекватные системы перераспределения доходов, – говорит экономист Михаил Хазин. – То есть лучше поднять на 5% доходы всего населения, чем увеличивать количество миллиардеров. Тут тоже есть свои тонкости, но этим нужно заниматься. Получается картинка, что сравнивать невозможно. Я бы сказал так: сравнение будет иметь смысл по окончании вот этого кризисного периода, где-то лет через 8-10. А пока оно смысла не имеет. Да, у нас есть шансы. Дело в том, что мы один из редких регионов мира, где возможен экономический рост по банальной причине: наша экономика недомонетизирована и недоинвестирована – в отличие от Западной Европы, США и Китая, которые перемонетизированы и переинвестированы".
Убеждён, если ситуация в обозримой перспективе не изменится, если наглость и жадность чиновников и олигархов сохранятся, то, на мой взгляд, ситуация может выйти из-под контроля. Мы можем оказаться в ситуации, когда массам уже будет нечего терять, кроме своих долгов перед ростовщиками. Ни один человек в здравом уме не будет желать дебоша и хаоса в своём Отечестве, однако те, кто определяет "правила игры", должны чётко осознавать всю степень своей ответственности. Принцип "На наш век хватит, а дальше хоть потоп" – безответственный цинизм, который может выйти боком для страны, а значит, и для каждого из нас.

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