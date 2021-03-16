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Наглость – второе счастье. Злостный нарушитель ПДД отделался штрафом

16 марта 2021, 03:10  •  43 • В мире
В США запреты из-за пандемии позволяют злостным нарушителям правил дорожного движения оставаться почти безнаказанными и отделываться штрафами. Один из злостных нарушителей ПДД испытал выражение "наглость – второе счастье" и у него получилось.
Злостные нарушители правил дорожного движения (ПДД) в США "пользуются" ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции в своих целях, применяя распространённое выражение "наглость – второе счастье", и у них это неплохо получается.
Как сообщает Telegram-канал Hue Telegram со сылкой на портал WXYZ Detroit, пандемия заставила американское правосудие работать в режиме онлайн, в том числе и проводить судебные заседания. Этим воспользовался один из жителей Мичигана, которого ранее осудили за езду без водительских прав. Теперь его заподозрили в превышении скорости более чем в 120 км в час, а также в отсутствии страховки на автомобиль.
Мужчина предстал перед судом, сидя в автомобиле. На вопрос председателя суда он пояснил, что сам не ехал, а просто сидел на пассажирском месте. Судья не смог дистанционно оценить степень виновности обвиняемого, поэтому ограничился очередным штрафом и лишением свободы сроком на несколько дней.
Скриншот: Telegram/Hue

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