Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
Главная / Политика

Нагло и глупо: Лаврову хватило пары минут, чтобы поставить Лондон на место

21 июля 2021, 19:55  •  179 • Политика
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову хватило пары минут, чтобы поставить Лондон на место. По его словам, британцы действовали у берегов Крыма "нагло и глупо".
Так глава МИД России прокомментировал попытку британского эсминца Defender подойти к берегам Крыма. Лавров отметил, что русские задели амбиции британцев, когда не дали им плавать, где вздумается.
"Владычице морей" вдруг не разрешили пройти там, где она решила для себя это сделать. К сожалению, эти попытки испытывать нас на прочность надолго. Но, думаю, коллеги быстро поймут, чем это может закончиться, - пояснил министр в разговоре с агентством "Интерфакс" (текст интервью опубликован на официальном сайте МИД России).
Политик отметил, что его британский коллега Доминик Рааб не прав, когда говорит об отстаивании "права на свободное судоходство в мировом океане". Во-первых, свобода судоходства подвергается ограничениям, когда речь идёт о территориальном море. Во-вторых, дело далеко не только в Крыме. Аналогичные "наглые и неправовые" действия британские моряки устраивают в Южно-Китайском море.
Лавров также напомнил об истории с автобусной остановкой, где были найдены потерянные кем-то из британских военных документы. Из них следует, что поход Defender к берегам Крыма - это заранее спланированная провокация.
Напомним, речь идёт об инциденте с заходом британского эсминца Defender в территориальные воды России возле Крыма. Черноморский флот и авиация открыли по кораблю-нарушителю предупредительный огонь, и судно спешно ушло в международные воды. Примечательно, что в Минобороны Великобритании отказываются признавать факт предупредительного огня по кораблю, хотя это зафиксировано на видеозаписях журналиста "Би-би-си" и русских военных.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






179
Источник
Похожие новости
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным" примером
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
21 июля 2021, 10:45
Русский "Панцирь" прикрыл сирийцев от израильских ракет
21 июля 2021, 10:45
США по-тихому заткнули рот Украине с "Северным потоком - 2": "Совсем обнаглели"
21 июля 2021, 03:25
Захарова одним фактом ответила на претензии Польши: "К вопросу, кто не выполняет обязанности"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северн...
21 июля 2021, 01:35
Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС Росс...
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным&...
21 июля 2021, 05:15
День рождения по-американски: Праздник в США оставил "осадочек" у русского ...
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2021, 06:20
Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой
18 июля 2021, 07:35
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
20 июля 2021, 02:40
"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР развернул патруль США в Сирии
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
15 июля 2021, 09:50
Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии
18 июля 2021, 07:35
«Проект "Украина" осенью может закончиться», — бывший депутат Рады
16 июля 2021, 22:35
Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла цинизмом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.