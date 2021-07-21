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Нагло и глупо: Лаврову хватило пары минут, чтобы поставить Лондон на место
21 июля 2021, 19:55 • 179 • Политика
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову хватило пары минут, чтобы поставить Лондон на место. По его словам, британцы действовали у берегов Крыма "нагло и глупо".
Так глава МИД России прокомментировал попытку британского эсминца Defender подойти к берегам Крыма. Лавров отметил, что русские задели амбиции британцев, когда не дали им плавать, где вздумается.
Политик отметил, что его британский коллега Доминик Рааб не прав, когда говорит об отстаивании "права на свободное судоходство в мировом океане". Во-первых, свобода судоходства подвергается ограничениям, когда речь идёт о территориальном море. Во-вторых, дело далеко не только в Крыме. Аналогичные "наглые и неправовые" действия британские моряки устраивают в Южно-Китайском море.
Лавров также напомнил об истории с автобусной остановкой, где были найдены потерянные кем-то из британских военных документы. Из них следует, что поход Defender к берегам Крыма - это заранее спланированная провокация.
Напомним, речь идёт об инциденте с заходом британского эсминца Defender в территориальные воды России возле Крыма. Черноморский флот и авиация открыли по кораблю-нарушителю предупредительный огонь, и судно спешно ушло в международные воды. Примечательно, что в Минобороны Великобритании отказываются признавать факт предупредительного огня по кораблю, хотя это зафиксировано на видеозаписях журналиста "Би-би-си" и русских военных.
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