Нагло и глупо: Лаврову хватило пары минут, чтобы поставить Лондон на место

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову хватило пары минут, чтобы поставить Лондон на место. По его словам, британцы действовали у берегов Крыма "нагло и глупо".

Так глава МИД России прокомментировал попытку британского эсминца Defender подойти к берегам Крыма. Лавров отметил, что русские задели амбиции британцев, когда не дали им плавать, где вздумается.

"Владычице морей" вдруг не разрешили пройти там, где она решила для себя это сделать. К сожалению, эти попытки испытывать нас на прочность надолго. Но, думаю, коллеги быстро поймут, чем это может закончиться, - пояснил министр в разговоре с агентством "Интерфакс" (текст интервью опубликован на официальном сайте МИД России).

Политик отметил, что его британский коллега Доминик Рааб не прав, когда говорит об отстаивании "права на свободное судоходство в мировом океане". Во-первых, свобода судоходства подвергается ограничениям, когда речь идёт о территориальном море. Во-вторых, дело далеко не только в Крыме. Аналогичные "наглые и неправовые" действия британские моряки устраивают в Южно-Китайском море.

Лавров также напомнил об истории с автобусной остановкой, где были найдены потерянные кем-то из британских военных документы. Из них следует, что поход Defender к берегам Крыма - это заранее спланированная провокация.

Напомним, речь идёт об инциденте с заходом британского эсминца Defender в территориальные воды России возле Крыма. Черноморский флот и авиация открыли по кораблю-нарушителю предупредительный огонь, и судно спешно ушло в международные воды. Примечательно, что в Минобороны Великобритании отказываются признавать факт предупредительного огня по кораблю, хотя это зафиксировано на видеозаписях журналиста "Би-би-си" и русских военных.