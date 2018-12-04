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«Наглая ложь»: Вахтанг Кикабидзе открестился от «тайного выступления» в России за 40 тыс. долларов

04 декабря 2018, 06:24  •  91 • Политика
Вахтанг Кикабидзе опроверг «наглую ложь» о тайной поездке в Россию. Артист утверждает, что уже больше 10 лет не был ни в одном российском городе. Ранее СМИ сообщили о «тайном выступлении» Кикабидзе на вечеринке в ресторане Петербурга за 40 тысяч долларов за 40 минут работы.
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал «наглой ложью» сведения о своём тайном выступлении в Санкт-Петербурге. В 2008 году артист поддержал агрессию президента Грузии Михаила Саакашвили, и пообещал больше не выступить в России, однако в ряде СМИ появилась информация, что он нарушил клятву и тайно выступил на закрытой вечеринке в петербургском ресторане «Шаляпин».
Утверждается, что изначально Вахтанг Кикабидзе отказал организаторам вечеринки, однако после того, как ему предложили 40 тысяч долларов за 40 минут выступления - передумал. Единственным условием артиста была полная конфиденциальность его участия в вечеринке.
Вахтанг Кикабидзе назвал все сообщения на эту тему «наглой ложью». Он утверждает, что больше 10 лет не был ни в одном городе России.
Напомним, что в августе 2008 года грузинская армия по приказу президента Грузии Михаила Саакашвили совершила нападение на Южную Осетию. Тяжёлая артиллерия обстреляла столицу республики Цхинвал и расквартированных неподалёку российских миротворцев. В результате Вооружённые силы России были вынуждены вмешаться в конфликт и провести операцию по принуждению к миру. Вахтанг Кикабидзе занял в конфликте сторону Саакашвили и пообещал больше не выступать в России.
«Это наглая ложь. Я не был ни в одном российском городе с 2008 года. Сегодня у нас 2018 год. Я больше десяти лет не был в России», - сказал Вахтанг Кикабидзе в интервью порталу Sputnik Грузия в ответ на вопрос о тайном выступлении в Петербурге.

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