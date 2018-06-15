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«Наглая, лицемерная документалка»: как западные телезрители отреагировали на фильм BBC о России
15 июня 2018, 15:54 • 93 • В мире
Пользователи соцсетей раскритиковали фильм BBC о России, вышедший накануне старта чемпионата мира по футболу. По их словам, телекомпания Соединённого Королевства намеренно передёргивает факты и демонизирует нашу страну. Особой критике подвергся фрагмент, где где британская телерадиокомпания обвинила RT в пропаганде. Зачем BBC решилась на такой шаг, и принёс ли он желаемый эффект — выяснял RT.
Reuters
«Продукт smart power»
За день до начала чемпионата мира по футболу в России в эфире BBC вышел документальный фильм Putin's Russia with David Dimbleby. Точка зрения авторов, которую настойчиво проводит известный британский журналист Дэвид Димблби — «в России опасно, а власти душат свободу слова».
По мнению Димблби, которое тот озвучивает в начале фильма, российский лидер Владимир Путин «не может выполнить экономические обещания» и «использует законы для подавления политических противников». Правда, британский журналист тут же оговаривается: есть те, кто видит ситуацию иначе, и российский лидер весьма популярен.
Однако, по мнению экспертов, российская точка зрения, представленная в фильме, нужна лишь затем, чтобы избежать обвинений в предвзятости.
«Посыл BBC в том, что Россия движется в неправильном направлении. При этом фильм не стали утяжелять резкими негативными оценками и намерено добавили пророссийскую точку зрения. Мне кажется, BBC опасалось, что «страшилки» вызовут насмешки и отрицательный feedback со стороны тех, кто побывал в России или приехал на Чемпионат мира по футболу», — заявил в интервью RT политолог Александр Асафов.
С его точки зрения, выход ленты в преддверии чемпионата не случаен и нацелен, в том числе на дискредитацию спортивного праздника.
С его точки зрения, выход ленты в преддверии чемпионата не случаен и нацелен в том числе на дискредитацию спортивного праздника.
«Фильм ВВС — продукт так называемой smartpower. Дэвид Димблби демонстрирует разные точки зрения и может показаться, что на какой-то момент перед нами попытка понять процессы, происходящие в России, — заявил в интервью RT — Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. — Но концовка фильма с детьми с автоматами и личный вывод журналиста о том, что наша страна всё делает не так, оставляет очень неприятное послевкусие».
«Постыдная пропаганда»
Однако, судя по комментариям пользователей соцсетей, желаемого эффекта демонизации команде Димблби достичь не удалось. ВВС припомнили и проблемы со свободой слова и экономикой в самой Великобритании. Многие сочли ленту пропагандистской.
«Ирония BBC, которая пытается очернить Россию, будучи предвзятым рупором тори. В Великобритании есть коррупция. Наши политики коррумпированы, у нас коррумпированная система наград. У нас нет свободы слова, государство за нами следит», — пишет пользователь Twitter DrMohsinC.
«Разрыв между богатыми и бедными в Великобритании всё увеличивается. В документальном фильме по @BBCOne всё представляется так, словно это исключительно российская проблема. Наглая, самодовольная, язвительная #документалка от #ДэвидаДимблби и #BBC. Великобритания далеко не идеальна», — отмечает в свою очередь MaxMikkelson1.
«Дэвид Димблби только что назвал Россию авторитарной страной, или это он о Британии говорил?» — задаётся вопросом ltcowling.
«Вот как Дэвид Димблби описал вчера вечером Россию: коррумпированное правительство; рост бедности; увеличение разрыва между богатыми и бедными; падение заработной платы; обещания благополучия, заканчивающиеся бедностью; подавление СМИ (Скрипали, и т.д.). Да это же Британия сегодня!» — утверждает theRealRayThomp.
«BBC ошеломляет своей предвзятостью, но отнюдь не удивляет. За последние несколько месяцев я дважды бывал в России. Мой сын там учился в этом году. Это замечательная страна с великолепными людьми, которые не показались мне угнетёнными. «Путинская Россия», Дэвид Димблби … всё это очень типично», — отмечает Vielegele.
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