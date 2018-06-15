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«Наглая, лицемерная документалка»: как западные телезрители отреагировали на фильм BBC о России

15 июня 2018, 15:54  •  93 • В мире
Пользователи соцсетей раскритиковали фильм BBC о России, вышедший накануне старта чемпионата мира по футболу. По их словам, телекомпания Соединённого Королевства намеренно передёргивает факты и демонизирует нашу страну. Особой критике подвергся фрагмент, где где британская телерадиокомпания обвинила RT в пропаганде. Зачем BBC решилась на такой шаг, и принёс ли он желаемый эффект — выяснял RT.
 
Reuters
 

«Продукт smart power»

 

За день до начала чемпионата мира по футболу в России в эфире BBC вышел документальный фильм Putin's Russia with David Dimbleby. Точка зрения авторов, которую настойчиво проводит известный британский журналист Дэвид Димблби — «в России опасно, а власти душат свободу слова».

По мнению Димблби, которое тот озвучивает в начале фильма, российский лидер Владимир Путин «не может выполнить экономические обещания» и «использует законы для подавления политических противников». Правда, британский журналист тут же оговаривается: есть те, кто видит ситуацию иначе, и российский лидер весьма популярен.

Однако, по мнению экспертов, российская точка зрения, представленная в фильме, нужна лишь затем, чтобы избежать обвинений в предвзятости.

«Посыл BBC в том, что Россия движется в неправильном направлении. При этом фильм не стали утяжелять резкими негативными оценками и намерено добавили пророссийскую точку зрения. Мне кажется, BBC опасалось, что «страшилки» вызовут насмешки и отрицательный feedback со стороны тех, кто побывал в России или приехал на Чемпионат мира по футболу», — заявил в интервью RT политолог Александр Асафов.

С его точки зрения, выход ленты в преддверии чемпионата не случаен и нацелен, в том числе на дискредитацию спортивного праздника.

С его точки зрения, выход ленты в преддверии чемпионата не случаен и нацелен в том числе на дискредитацию спортивного праздника.

«Фильм ВВС — продукт так называемой smartpower. Дэвид Димблби демонстрирует разные точки зрения и может показаться, что на какой-то момент перед нами попытка понять процессы, происходящие в России, — заявил в интервью RT — Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. — Но концовка фильма с детьми с автоматами и личный вывод журналиста о том, что наша страна всё делает не так, оставляет очень неприятное послевкусие».

«Постыдная пропаганда»

 

Однако, судя по комментариям пользователей соцсетей, желаемого эффекта демонизации команде Димблби достичь не удалось. ВВС припомнили и проблемы со свободой слова и экономикой в самой Великобритании. Многие сочли ленту пропагандистской.

«Ирония BBC, которая пытается очернить Россию, будучи предвзятым рупором тори. В Великобритании есть коррупция. Наши политики коррумпированы, у нас коррумпированная система наград. У нас нет свободы слова, государство за нами следит», — пишет пользователь Twitter DrMohsinC. 

The irony of the @BBC attempting to smear #Russia when they are a biased Tory mouthpiece. We have corruption in the U.K. our politicians are corrupt, we have a corrupt honours system. We do not have freedom of speech, the state spies on us... #putinsrussia

— Mohsin Choudry #FBPE (@DrMohsinC) 13 июня 2018 г.

«Разрыв между богатыми и бедными в Великобритании всё увеличивается. В документальном фильме по @BBCOne всё представляется так, словно это исключительно российская проблема. Наглая, самодовольная, язвительная #документалка от #ДэвидаДимблби и #BBC. Великобритания далеко не идеальна», — отмечает в свою очередь MaxMikkelson1. 

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The rich-poor divide is getting worse in the UK. This documentary on @BBCOne making out it is an exclusively Russian problem. Such an arrogant, snarky and smug #documentary from #DavidDimbleby and the #BBC. Britain is far from perfect. #Russia

— Max Mikkelson (@MaxMikkelson1) 13 июня 2018 г.

«Дэвид Димблби только что назвал Россию авторитарной страной, или это он о Британии говорил?» — задаётся вопросом ltcowling. 

@BBCPanorama have I really just heard #DavidDimbleby say Russia is an authoritarian contry that controls its media, or was he talking about Britain? #FreeTommy

— l t cowling (@ltcowling) 13 июня 2018 г.

«Вот как Дэвид Димблби описал вчера вечером Россию: коррумпированное правительство; рост бедности; увеличение разрыва между богатыми и бедными; падение заработной платы; обещания благополучия, заканчивающиеся бедностью; подавление СМИ (Скрипали, и т.д.). Да это же Британия сегодня!» — утверждает theRealRayThomp. 

David Dimbleby's description of Russia last night: Corrupt government. Rise in poverty. Widening gap between rich and poor. Fall in wages. Promises of wealth ending in poverty. News media suppression (the Skripals, etc). That's Britain today!

— Raymond Thompson (@theRealRayThomp) 14 июня 2018 г.
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«Так ошеломлён лицемерием Дэвида Димблби,  что едва хватает сил не ложиться спать, чтобы посмотреть превью Чемпионата мира на BBC. Постыдная пропаганда», — подчёркивает FOGMC. 

Almost too appalled by the hypocracy of that David Dimbleby #Russia Panorama to stay up to watch the BBC World Cup preview show. What shameful propaganda.

— FriendsOfGreatMusic (@FOGMC) 13 июня 2018 г.

«BBC ошеломляет своей предвзятостью, но отнюдь не удивляет. За последние несколько месяцев я дважды бывал в России. Мой сын там учился в этом году. Это замечательная страна с  великолепными людьми, которые не показались мне угнетёнными. «Путинская Россия», Дэвид Димблби … всё это очень типично», — отмечает Vielegele. 

This BBC bias is staggering but not at all unexpected, I’ve been to Russia

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