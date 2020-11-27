«Нагадить русским и умереть»: в Раде озвучили национальную идею Украины

Запад навязал Украине ложную национальную идею вражды с Россией, превратив ее в поле боя для возможной войны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.«Украина не является субъектом международной политики, а является объектом», — констатировал политик в эфире одного из украинских телеканалов, напомнив, что принятая экс-президентом Петром Порошенко стратегия национальной обороны предусматривает использование странами НАТО территории Украины для войны с Россией.По мнению парламентария, этот документ является верхом цинизма.«Как по мне, вот это и есть государственное преступление», — сказал Кузьмин.Он пояснил, что в случае войны между Россией и США Украину используют в качестве театра боевых действий.«То есть нет государства, есть поле боя под названием “Украина”», — подчеркнул депутат.Также Кузьмин обратил внимание на недавний указ президента Владимира Зеленского, согласно которому на Украине разрешается проведение учений стран НАТО на протяжении всего года.«Теперь каждый день на территории Украины иностранные войска могут тренироваться, что они, собственно, и делают, летая туда-сюда к российской границе и обратно», — объяснил он, приведя в пример полеты американских и британских военных самолетов вдоль российско-украинской границы.«И представьте себе ситуацию, когда бомбардировщики НАТО с территории Украины на учениях отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. Что должны делать русские?» — задался вопросом Кузьмин.Он предположил, что если российские военные воспримут эти действия как нападение на страну, последует удар по военным объектам на территории Украины.«Мы этого вообще хотим? Это вот наше стремление в НАТО и Евросоюз?» — поинтересовался политик.Парламентарий пришел к выводу, что украинцам навязали ложную национальную идею, придуманную на Западе.«Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины „антироссию”, мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России», — пояснил он.Кузьмин отметил, что украинские чиновники соревнуются между собой в том, кто больше «нагадит» России, чтобы показать, «кто лучший патриот».«И в этом соревновании „кто больше нагадит русским” мы уничтожили свою промышленность, уничтожили полностью социальную сферу, медицину, образование, мы уничтожили наше будущее, по сути», — резюмировал депутат.