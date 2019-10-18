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Нагадить и убежать: армия США снова показала «фирменный стиль»

18 октября 2019, 10:39  •  110 • В мире
Сбежавшие со своей базы американские вояки прекрасно понимали, кому они проиграли войну в Сирии. Во всяком случае, мелко-злобные послания на стенах своих казарм они оставили русским…
Автор:
Покровский Александр
Конечно, от американцев никто не ожидал, что над телом последнего защитника их базы в Манбидже будет написано: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» Весь мир знает, что американцы на это органически не способны. Героизм – не их выбор.
Никто не ожидал от американцев и благородства. Да, это их база, но пришёл приказ её оставить. Мы, как честные солдаты, его выполнили, а причины для отдачи именно такого приказа – не наше солдатское дело. Спрашивайте с нашего президента, с конгресса, с политиков вообще. Можете спросить с турок, которые наступают. Можете спросить с курдов, которые отступают. Можете, наконец, спросить русских, которые под шумок обыграли всех: договорились с курдами, что те отдадут Манбидж им, а не туркам ненавистным.
Фото: Stringer / Globallookpress
А мы – солдаты. Привета боевого вам не передаём, но оставляем вам свою базу в порядке и со всем имуществом. И даже бачок унитаза за собою слили…
Но можно было ожидать, что, испугавшись огня собственного союзника по НАТО, предав ему курдов и бежав из своей базы, американцы хотя бы постараются сохранить лицо. Ну, мол, так сложились обстоятельства: политики решили своё, нас, можно сказать, сдали, умирать за автономию курдов мы не подряжались. Так что вот вам наша база, берите и владейте. Мы вам даже холодильники со своими продуктами оставим, а сами – улепетнём, стараясь не заметить, что по встречной полосе нам на смену катят бойцы зловещего сирийского диктатора, скаля зубы в глумливых усмешках. Не было ничего, мы не драпали, а только выполняли приказ…
Мужеложцы, сэр…
Однако американские солдаты не поступили и так. Бросив впопыхах пункт своей постоянной дислокации, действительно даже продукты оставив и в унитазах не смыв, они, однако, нашли время на мелкое пакостничество. Причём именно пакостничество – всё из области ниже пояса, и именно мелкое – исписанные стены натужными посланиями победителю.
Скажем, нарисовали мужской половой орган, раскрасив его в цвета российского флага. Написали рядом слово «педик» по-русски. Добавили, что «камрады любят…». В общем, какая-то жалкая, постыдная мелочь. Сродни подростковому творчеству на заборе. И то лет сорок назад в глухом провинциальном рабочем посёлке.
И тут остаётся только усмехнуться. Этак с пониманием даже. Потому что подобные «приветы» оставляют победителю глубоко униженные, жалкие люди. Как, например, украинские каратели, во время наступлений донбасских бригад «быстро бежавшие прямо по кукурузе» и отталкивавшие друг друга от рвущегося в тыл КамАЗа, а уже потом, в безопасности, обзывающие ополченцев «неандертальцами».
Хотя американцы уже пять лет возятся с украинскими «бойцами». Обучают их, натаскивают, оружие дают. Может, те их где и покусали, кто знает…
Фото: Bumble Dee / Shutterstock.com
Опять же – и содержание «посланий» похоже на взятое оттуда же. Давно уже подметили наблюдательные люди: количество гомосексуалистов в украинских нацистских батальонах – как и вообще среди украинских «патриотов» – далеко превышает средний показатель по популяции. А давно известно также, что подобной ориентации люди не могут вытерпеть, не сообщив о ней и о себе в ней всем окружающим.
Так что на вопрос: а отчего американцы не покрыли русских оппонентов какими-нибудь традиционными солдатскими матами, раз уж очень хотелось оставить по себе память, – ответ будет простой. В духе шуток про дворецкого Бэрримора: «Так и не солдаты они, сэр. Так, мужеложцы»…
Тем временем…
Тем временем американцы продолжают вовсю нарабатывать новый имидж своей стране – Беглым Штатам Америки. Теперь они бегут из района приграничного с Турцией города Кобани, и половина горизонта затянута дымом от сжигаемого ими собственного имущества на военной базе Хараб-Ашак. База уничтожается полностью. Повторения ситуации с лагерем в Манбидже, где брошены оказались не только бытовые пожитки, но и электронное оборудование и военная техника, явно приказано избежать. Или же, что скорее, действует то обстоятельство, что турки здесь своё продвижение приостановили – видимо, получили какие-то указания, связанные с тем, что в город Кобани должны быть введены сирийские войска. Такие, похоже, договорённости были достигнуты между турецкими и русскими военными. Вот и оказалось у американского воинства достаточно времени, чтобы не рвануть с места, успев оставить только похабные рисунки, но позаботиться о том, чтобы не оставлять своё имущество противнику.
Не то чтобы это было интересно, но всё же – какой трусливой похабенью они на сей раз изрисуют стены своих жилищ, чтобы хотя бы в своих глазах казаться не простыми беглецами «по кукурузе»? А мужественными…

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