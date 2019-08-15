Нафтогазу ничего не светит: Эксперт предсказал Украине провал в судебной тяжбе с "Газпромом"

Ранее Стокгольмский арбитражный суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,6 млрд долларов США, как компенсацию за недопоставку газа на транзит через Украину. Из этой суммы вычли 2 млрд долларов долга украинской стороны - осталось 2,6 млрд.

"Газпром" не только обжаловал вердикт, но и подал иск в арбитраж Стокгольма, требуя расторжения контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца этого года. Там же, в Швеции, зимой следующего года должны пройти слушания по обжалованию арбитража Стокгольма.

Какими бы ни были решения судов, считает Перов, на "Газпроме" они не отразятся, а "Нафтогазу" ничем не помогут. Эксперт в интервью ФБА "Экономика сегодня" констатировал, что прибыль от тяжб получат только юристы обеих сторон, услуги которых весьма недёшевы.

Если апелляция "Газпрома" будет удовлетворена, украинскую компанию ждёт крах всех её чаяний. Но и если "Газпрому" в Швеции откажут, то на какие-то соглашения с "Нафтогазом" российская компания пойдёт исключительно в рамках пакетного соглашения. Оно предусмотрит как решение проблем с транзитом газа, так и другие не менее важные моменты.

"Газпром" будет пытаться найти компромисс и решить вопросы спорных отношений с Украиной не путём прямых переводов денег, а путём каких-то уступок по рыночной цене на газ и по другим многочисленным нюансам", - считает Перов.