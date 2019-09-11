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«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

11 сентября 2019, 20:54  •  165 • Украина
Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
 
РИА Новости
 

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда «Газпрому» не придётся компенсировать нам эти $11—14 млрд», — цитирует Витренко ТАСС.

При этом, по его словам, если Москва будет отстаивать текущую позицию, которая приведёт к отсутствию транзита с 1 января 2020 года, то Киев заставит её компенсировать потери.

Как поясняет агентство, речь идёт о сумме, которую украинская сторона требует от российской в новом арбитраже. Основанием является действующий транзитный контракт.

Слушания по делу назначены на весну 2021 года.

Газовые переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией запланированы на 19 сентября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предположил, что они будут сложными.

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