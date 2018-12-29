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«Нафтогаз» заявил о желании компаний из США вложить в ГТС Украины миллиарды долларов
29 декабря 2018, 14:09 • 88 • Украина
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов.
Reuters
Об этом он сказал радиостанции НВ.
«Есть компания, которая в настоящее время рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиарды долларов США. Это американская компания», — цитирует его УНН.
По его словам, несколько крупных американских компаний, которые занимаются транспортом нефти и газа, в настоящий момент проявляют заинтересованность в данном вопросе и желают инвестировать в украинскую ГТС. Переговоры с ними продолжаются.
Ранее в НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
24 декабря украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление «Укртрансгаза» об убытках, связанных со снижением тарифов на транзит.
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