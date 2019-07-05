«Нафтогаз» заявил о заморозке судом в Британии дивидендов Nord Stream

В «Нафтогазе» заявили, что суд в Великобритании принял решение заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream компании «Газпром».

«Английский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому»», — говорится в сообщении компании в Twitter.

В украинской компании добавили, что также суд обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласование суда для получения таких средств.

В 2017 и 2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.

Данное решение «Газпром» обжаловал. Украина пытается взыскать средства принудительно.

В середине июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом». Отмечается, что Новак сделал соответствующее заявление на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

29 апреля стало известно, что компания «Газпром» обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».

В конце февраля сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» начала процессы по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга.

В НАК заявили, что в ближайшее время возможны процессы и в других странах.