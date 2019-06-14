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«Нафтогаз» заявил о снижении цены на газ для украинцев
14 июня 2019, 15:09 • 119 • Украина
В украинской компании «Нафтогаз» рассчитали новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июне.
РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства от 5 июня цена составит 5553,89 гривен за 1 тыс. кубометров, что на 7,3% меньше, чем в мае.
«Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учётом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 гривен. Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене», — указывается в заявлении.
В сообщении пресс-службы компании также приводятся слова главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, который вновь выразил надежду, что правительство в ближайшее время примет решение о полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский основательно займётся ситуацией с тарифами после выборов в Верховную раду.
В мае сообщалось, что в «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне.
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