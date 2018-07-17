"Нафтогаз" заявил о рекордной прибыли, включив в нее "доход" от Стокгольмского арбитража

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КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Государственная компания "Нафтогаз Украины" отчиталась о рекордной прибыли в 39,4 млрд гривен ($1,5 млрд) за 2017 год, включив туда еще не полученные средства по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре с "Газпромом" по транзитному контракту. Об этом заявил, представляя отчет компании, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, без данного решения арбитража компания понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд гривен (более $284 млн).

"Одним из главных итогов нашей напряженной четырехлетней работы стали исторические победы в Стокгольме, достигнутые в декабре 2017 года и феврале 2018 года. Мы сняли угрозу беспрецедентного долгового бремени на страну и получили право на компенсацию убытков на сумму почти $4,7 млрд", - указал глава компании.

Он утверждает, что "победа в арбитражных процессах против "Газпрома" стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году - "Нафтогаз" получил наибольшую за свою двадцатилетнюю историю чистую прибыль: 39,4 млрд гривен (в 2016 году 17,8 млрд гривен)".

Коболев напомнил, что по итогам двух процессов "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд после зачета в размере $2,1 млрд, которые "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

Кроме того, как отмечается в отчете, достижение таких результатов стало возможным благодаря тому, что "Нафтогаз" увеличил добычу газа, создал условия для наращивания транзита, эффективно работал над возвратом долгов и начал внедрение новой системы закупок. Дочерняя компания "Укргаздобыча" вышла на рекордный за 24 года работы уровень добычи - 15,3 млрд куб. м газа. При этом общая сумма заимствований группы за 2017 год уменьшилась на 11,5 млрд гривен или на 16,3% и составила на конец 2017 году 59,3 млрд гривен.

По информации "Нафтогаза", компания остается самым большим донором бюджета Украины. Если в 2016 году платежи группы в госбюджет составили 74 млрд гривен или около 10% доходов бюджета, то в 2017 году группа "Нафтогаз" заплатила в государственную казну 110 млрд гривен, обеспечив около 15% доходов бюджета Украины. Согласно отчету, "Нафтогаз" планирует полную интеграцию украинского рынка газа с ЕС.

Между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию республики в Европу. Оба были подписаны в 2009 году и действуют до конца 2019 года.

Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. "Газпром", в свою очередь, не прокачивал через Украину договоренный объем газа.

В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам. В феврале 2018 года Стокгольмский суд решил, что "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством. В ответ Киев тогда заявил, что подготовит новое судебное требование с учетом высказанных судом замечаний.

В марте 2018 года "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за мартовские поставки и уведомил украинскую компанию о начале процедуры расторжения контрактов. Процесс расторжения может занять полтора - два года. Украинская компания в свою очередь приступила к принудительному взысканию средств по решению суда через арест активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

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