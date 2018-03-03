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"Нафтогаз" выразил готовность к переговорам с "Газпромом"

03 марта 2018, 00:54  •  275 • Украина

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" не против провести переговоры с "Газпромом" относительно поставок газа из России, а в случае отсутствия варианта решения проблемы готов к новому судебному разбирательству. Об этом в пятницу заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "Прямой".

"Конечно", - ответил Витренко на вопрос ведущего программы о том, не отказывается ли "Нафтогаз" от переговоров с "Газпромом". Он отметил, что "Нафтогаз" написал письмо "Газпрому", в котором "уведомили, что покупаем газ из Европы". По словам Витренко, "если за 30 дней мы не найдем общий язык, у нас есть право прийти в арбитраж".

"Процедура предусматривает: за одним контрактом есть 30 дней, а по другому - 45 дней, [чтобы] обратиться к "Нафтогазу" с предложением расторгнуть контракт, если мы не согласимся, то тогда они имеют право подать иск в арбитраж", - отметил ранее в эфире другого телеканала представитель украинской компании, добавив, что дело в арбитраже рассматривается около полутора лет.

Витренко также заявил, что "Нафтогаз" отправит "Газпрому" письмо с предложением пересмотреть тариф на транзит газа. "Сейчас "Нафтогаз" работает над новым письмом, которое будет отвечать всем формальностям, - сказал он. - Сейчас мы точно убедимся, что письмо о пересмотре тарифов будет соответствовать всем требованиям, и в ближайшее время такое письмо будет направлено. Сначала мы проведем переговоры, а если нет, <...> тогда мы будем говорить, какие тарифы нам нужны через арбитраж".

Суть контракта и разногласий сторон

Действующий контракт на поставку газа на Украину был подписан "Газпромом" и "Нафтогазом" в январе 2009 года и рассчитан до 31 декабря 2019 года. По соглашению, объем поставок должен был составлять 40 млрд кубометров газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 млрд кубометров ежегодно. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным из Европы.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за уже поставленный в 2014-2015 годах газ и снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд кубометров до 5 млрд кубометров. Условие "бери или плати" суд сохранил для 80% этого объема, то есть не менее 4 млрд кубометров в год до истечения срока контракта в конце 2019 года; это условие действует с 2018 года. Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

В пятницу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский газовый холдинг вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. По его словам, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам, считает Миллер.

Еврокомиссия выразила готовность возглавить трехсторонние переговоры с участием российской и украинской сторон в переговорах по газу. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович в пятницу уже обсудил с властями Украины ситуацию вокруг разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом", контакты с российской стороной намечены на субботу. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что согласен обсудить поставки российского газа на Украину с Шефчовичем.

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