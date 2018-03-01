«Нафтогаз» в ближайшее время ожидает от «Газпрома» выплаты $2,56 млрд

«Нафтогаз Украины» рассчитывает, что «Газпром» в ближайшее время выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате $2,56 млрд. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев.

Президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с главой НАК «Нафтогаз Украины» © president.gov.ua

«Технически «Газпром» обязан заплатить эти средства со вчерашнего дня. Уже сегодня насчитываются проценты за то, что они не заплатили. Эти проценты превышают полмиллиона долларов… Мы рассчитываем, что в ближайшее время они заплатят эти $2,56 млрд», — цитирует Коболева РИА Новости.

По его словам, у российской компании уже запрошена информация по срокам.

«Нас интересуют в первую очередь деньги. Мы открыты к разным предложениям, но в наших современных условиях и на современном рынке газ равняется деньгам, поэтому особого смысла предлагать нам это нет», — добавил глава «Нафтогаза».

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» потребует от «Газпрома» компенсацию за прекращение поставок с 1 марта.

28 февраля в «Газпроме» рассказали, что по итогам судебных процессов компанию обязали заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.