|
«Нафтогаз» уточнил размер компенсации ущерба от потери активов в Крыму
17 февраля 2020, 14:09 • 98 • Украина
Украинская компания «Нафтогаз» в рамках процесса в третейском суде в Гааге оценила почти в $8 млрд ущерб от потери активов в Крыму.
РИА Новости
«Нафтогаз» дополнительно обосновал своё заявление о размере компенсации убытков, причинённых незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году: размер убытков плюс проценты оцениваются примерно в $8 млрд», — говорится в сообщении в Twitter.
Уточняется, что иск к России подали «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы «Нафтогаз».
В январе исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания подаст обновлённые иски к России по крымским активам.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 февраля 2020, 06:39
|
14 февраля 2020, 07:54
|
13 февраля 2020, 05:54
|
15 февраля 2020, 19:39
|
14 февраля 2020, 07:54
|
15 февраля 2020, 03:24
|
12 февраля 2020, 20:09