Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия больше не главная угроза миру? Захарова упрекнула Запад за делёж наций
Остаётся только сплясать: Михеев об "эффекте Путина" в исполнении Зеле...
Российские компьютеры: основные преимущества и проблемы выхода на рынок
От противостояния - к "новому этапу": Японский дипломат рассказал, как...
Главная / Украина

«Нафтогаз» уточнил размер компенсации ущерба от потери активов в Крыму

17 февраля 2020, 14:09  •  98 • Украина
Украинская компания «Нафтогаз» в рамках процесса в третейском суде в Гааге оценила почти в $8 млрд ущерб от потери активов в Крыму.
 
РИА Новости
 

Нафтогаз додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів Нафтогазу у 2014 році — розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд дол. США.

— Нафтогаз України (@NaftogazUK) February 17, 2020

«Нафтогаз» дополнительно обосновал своё заявление о размере компенсации убытков, причинённых незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году: размер убытков плюс проценты оцениваются примерно в $8 млрд», — говорится в сообщении в Twitter.

Уточняется, что иск к России подали «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы «Нафтогаз».

В январе исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания подаст обновлённые иски к России по крымским активам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
16 февраля 2020, 11:39
Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым
17 февраля 2020, 12:24
Грушко: польза от "нормандских встреч" сомнительна, если нет изменений к лучшему
17 февраля 2020, 11:10
В Молдавии обвинили своих послов в плохой работе
16 февраля 2020, 08:24
Пять стран вновь призвали Иран к выплате компенсаций за сбитый самолёт
16 февраля 2020, 18:09
США передали Белоруссии оборудование для охраны границы
17 февраля 2020, 10:54
США намерены обучить украинских «лидеров мнений» для борьбы с «российской дезинформацией»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2020, 06:39
"Кто их покусал с Украиной?": В Сети удивились "ультиматумам" от Лукашенко
14 февраля 2020, 07:54
Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"
13 февраля 2020, 05:54
"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поправок в Конституцию России
15 февраля 2020, 19:39
Путин вновь надавил на турецкие помидоры (Руслан Осташко)
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
12 февраля 2020, 20:09
"Уберите это… с экрана!" Норкин прервал обсуждение из-за "волнующихся зрителей". Зал грохнул от смеха
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.