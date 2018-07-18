"Нафтогаз": суд отклонил аргументы "Газпрома" об авторстве решения арбитража по транзиту

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КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. "Нафтогаз" заявил, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил полученные после лингвистической экспертизы аргументы "Газпрома" по поводу авторства решения Стокгольмского арбитража в споре по транзитному контракту.

"Главный аргумент в апелляции россиян по "лингвистической экспертизе" суд уже отклонил", - говорится в сообщении "Нафтогаза" в Twitter.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту. В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что компания начала взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах.

29 марта 2018 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по контракту на транзит газа через Украину. Российская компания объяснила подачу апелляции "существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения".

К изучению решения арбитража "Газпром" привлек эксперта - лингвиста, оценка которого позволяет сделать выводы о том, что "значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом". "Газпром" отмечает, что заключение эксперта - лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены.