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«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей
01 марта 2020, 17:24 • 93 • Украина
НАК «Нафтогаз Украины» в марте 2020 года решила снизить цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.
Reuters
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».
В зависимости от объёмов закупки и условий оплаты компания предлагает газ по цене 3981—4606 гривен за тыс. куб. м, не учитывая НДС и расходов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.
Таким образом, если сравнивать мартовские цены с февральскими, то стоимость снизилась на 12—15% в зависимости от условий поставки.
Ранее руководитель интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов рассказал о десятилетней стратегии по расширению добычи газа на Украине.
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