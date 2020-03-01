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«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей

01 марта 2020, 17:24  •  93 • Украина
НАК «Нафтогаз Украины» в марте 2020 года решила снизить цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

В зависимости от объёмов закупки и условий оплаты компания предлагает газ по цене 3981—4606 гривен за тыс. куб. м, не учитывая НДС и расходов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Таким образом, если сравнивать мартовские цены с февральскими, то стоимость снизилась на 12—15% в зависимости от условий поставки.

Ранее руководитель интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов рассказал о десятилетней стратегии по расширению добычи газа на Украине.

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