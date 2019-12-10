«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

НАК «Нафтогаз Украины» снизила на декабрь цену на газ для украинцев на 13% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года», — указывается в сообщении.

Уточняется, что, несмотря на то что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.

В компании отметили, что этот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется формулой, которая содержится в постановлении правительства №293. Это постановление действует до конца 2019 года.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что если Киеву удастся заключить новый договор с «Газпромом» на транзит российского газа, то с января 2020 года цены на газ для украинцев могут достичь своего исторического минимума.