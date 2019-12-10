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«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
10 декабря 2019, 15:09 • 130 • Украина
НАК «Нафтогаз Украины» снизила на декабрь цену на газ для украинцев на 13% по сравнению с предыдущим месяцем.
РИА Новости
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года», — указывается в сообщении.
Уточняется, что, несмотря на то что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.
В компании отметили, что этот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется формулой, которая содержится в постановлении правительства №293. Это постановление действует до конца 2019 года.
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что если Киеву удастся заключить новый договор с «Газпромом» на транзит российского газа, то с января 2020 года цены на газ для украинцев могут достичь своего исторического минимума.
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