"Нафтогаз" скорректировал заявление своего главы о готовности к мировой с "Газпромом"

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КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" в очередном комментарии о возможности мирового соглашения с "Газпромом" в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже скорректировала сделанное накануне заявление своего главы Андрея Коболева. В среду руководитель сообщал о готовности рассмотреть такой вариант, однако в четверг в пресс-службе компании вновь заговорили о желании "получить долг".

"Вот мы сегодня с интересом прочитали в российских новостях", - говорится в заявлении "Нафтогаза" на странице в Facebook, которое сопровождает изображение с заголовками ряда СМИ о "готовности к мировому соглашению". "На всякий случай напоминаем, что мы готовы получить долг "Газпрома" на наш расчетный счет. Вполне мирно", - добавили в пресс-службе.

Коболев в среду заявлял, что допускает возможность рассмотрения мирового соглашения с "Газпромом", если оно не помешает переговорам о заключении нового газового контракта. "Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока - 2", - сообщил он накануне.

Во вторник в Берлине представители России, Украины и ЕС провели встречу, на которой обсудили ситуацию с транзитом российского газа через территорию Украины. После нее министр энергетики РФ Александр Новак сделал заявление, из которого следовало, что мировое соглашение между компаниями не исключено, но никаких решений пока принято не было, а стороны договорились продолжить переговоры осенью. В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин, представлявший страну на встрече, сообщил, что вариант мирового соглашения для Киева неприемлем. По его словам, попытка России договориться "о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет".