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«Нафтогаз» рассказал о ходе переговоров с Россией по транзиту газа

29 ноября 2019, 19:09  •  62 • Украина
Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Нафтогаза».
 
РИА Новости
 

Как указали в компании, 28 ноября в Вене состоялась встреча министров энергетики Украины и России.

«Двусторонние встречи не являются чем-то уникальным в формате трёхсторонних газовых переговоров с русскими, которые мы ведём с участием Еврокомиссии с 2014 года», — говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что проведение прошедших консультаций было согласовано с Европейской комиссией.

«Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трёхстороннем формате Украина — Россия — ЕС», — добавили в компании.

Как подчёркивается, на встрече был начато предметное обсуждение содержания договора о взаимодействии операторов.

«Из хорошего: мы наконец получили от русских их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключён в соответствии с европейскими правилами», — заявили в компании.

В «Нафтогазе» сообщили, что проект такого договора руководитель «Оператора газотранспортной системы Украины» передал «Газпрому» на трёхсторонней встрече в сентябре.

«Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения ещё далеко. Трёхстороннюю встречу, запланированную на сегодня, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения», — указывается в заявлении.

Ранее СМИ сообщили, что трёхсторонние консультации по газу, которые должны были состояться в Брюсселе 29 ноября, были перенесены.

28 ноября в Вене прошли переговоры между Россией и Украиной. На встрече, где присутствовали в том числе главы Минэнерго Александр Новак и Алексей Оржель, стороны договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.

Подробнее — в материале RT.

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