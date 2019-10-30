«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» ожидаемо, позиция датской стороны задержала проект на некоторое время. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», — написал он в Facebook.

По его словам, эффективным «противодействием агрессии» в настоящее время являются санкции западных стран.

«Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении… Ещё важнее становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства на Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза», — добавил он.

Как указал Коболев, сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Ранее Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.