«Нафтогаз» продолжит принудительное взыскание долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях», — написал он в Facebook.

Так, по его словам, «Нафтогаз» продолжит принудительное взыскание $2,6 млрд по решению предыдущего арбитража. Кроме того, он начинает новый процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018—2019 годах на $11,6 млрд.

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