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«Нафтогаз» продолжит принудительное взыскание долга «Газпрома»
18 июля 2018, 17:09 • 80 • Украина
«Нафтогаз» продолжит принудительное взыскание долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости
«Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях», — написал он в Facebook.
Так, по его словам, «Нафтогаз» продолжит принудительное взыскание $2,6 млрд по решению предыдущего арбитража. Кроме того, он начинает новый процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018—2019 годах на $11,6 млрд.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил возможность внесудебного урегулирования спора между компаниями. Министр отметил необходимость «следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву».
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил перспективы нового иска «Нафтогаза».
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.
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