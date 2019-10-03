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«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
03 октября 2019, 12:54 • 138 • Украина
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что компания требует от «Газпрома» разблокировать возможность получать на границе Украины и России газ из Туркмении.
© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
Ранее украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
По его словам, украинская сторона может закупать газ не только у «Газпрома», но и у других поставщиков.
Позднее глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
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