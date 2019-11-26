|
«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища
26 ноября 2019, 13:09 • 80 • Украина
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона может начать закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища, если договор о транзите не будет заключён.
РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределённого собственника», пока будет происходить документальное оформление этого газа», — написал он, отвечая в комментариях на вопрос одного из пользователей.
Ранее Витренко допустил возможность подписания с российской стороной годового договора на транзит газа при его соответствии европейским стандартам.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» о транзите газа.
Подробнее по теме — в материале RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 ноября 2019, 01:54
|
21 ноября 2019, 06:39
|
21 ноября 2019, 11:24
|
22 ноября 2019, 05:24
|
22 ноября 2019, 08:39
|
25 ноября 2019, 11:24
|
19 ноября 2019, 18:39