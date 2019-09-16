Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине придется перекачивать российский газ в ЕС даже без контракта с Москвой -...
Минфин Украины рассчитывает получить 5 млрд гривен от приватизации
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 15.09.19
«Имеют консолидированную позицию»: какие вопросы обсудят лидеры России, Турции и...
Главная / Украина

«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL

16 сентября 2019, 11:24  •  287 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с решением суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL.
 
Reuters
 

«Если «Газпром» хочет продолжать доставлять эти объёмы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путём, украинская и словацкая газотранспортные системы с лёгкостью с этим справятся», — написал Коболев в Facebook.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа «Газпрома» к OPAL, тогда как ранее компания имела право на загрузку 50%.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал решение суда ЕС.

В бундестаге заявили, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



287
Источник
Похожие новости
15 сентября 2019, 19:09
Украина намерена взять в долг более $15 млрд в 2020 году
15 сентября 2019, 03:09
Столетие Версаля – портрет союзников России без ретуши
15 сентября 2019, 12:54
Молдова не станет чинить препятствий должностным лицам ПМР
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
15 сентября 2019, 19:09
Претендент на пояс Нурмагомедова, поражение Крылова и «перуанский галстук» от Циркунова: итоги турнира UFC в Ванкувере
15 сентября 2019, 12:39
Небезвозмездная помощь: сможет ли Украина обновить ВВС за счёт американских самолётов
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2019, 01:39
«Сигнал партнёрам и недоброжелателям»: как будут проходить крупнейшие в этом году стр...
16 сентября 2019, 01:54
"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "до...
16 сентября 2019, 08:24
Записки Колорадского Таракана. Весь мир театр, и только Украина – цирк!
16 сентября 2019, 05:09
"Я раскрываю схемы воровства в мировом масштабе": Российский бизнесмен пред...
16 сентября 2019, 01:39
«Невероятный цинизм»: в России отреагировали на призыв посла США к сербам «шире смотр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
13 сентября 2019, 08:39
Увеличенная ёмкость магазина и высокая точность: что известно о новом российском пистолете «Удав»
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
14 сентября 2019, 14:09
Плевать что скажут на Западе. Нужно бомбить? Значит бомбим! (Игорь Коротченко)
10 сентября 2019, 02:54
Почему Украина выдала России «ценного свидетеля» по сбитому малайзийскому боингу
12 сентября 2019, 23:09
Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно
09 сентября 2019, 13:54
"Еще 4 дня назад был "ключевым свидетелем": Разоблачены "политические спекуляции" Киева по малайзийскому "Боингу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.