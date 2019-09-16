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«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
16 сентября 2019, 11:24 • 287 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с решением суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL.
Reuters
«Если «Газпром» хочет продолжать доставлять эти объёмы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путём, украинская и словацкая газотранспортные системы с лёгкостью с этим справятся», — написал Коболев в Facebook.
10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа «Газпрома» к OPAL, тогда как ранее компания имела право на загрузку 50%.
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал решение суда ЕС.
В бундестаге заявили, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
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