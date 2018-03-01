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«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» компенсацию за прекращение поставок с 1 марта

01 марта 2018, 14:54  •  295 • Украина
«Нафтогаз Украины» расценивает отказ «Газпрома» от возобновления поставок газа на Украину как невыполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба компании.
 
Reuters
 

«НАК «Нафтогаз Украины» удивлена ​​решением ОАО «Газпром», которое отказалось поставлять газ в марте. «Газпром» выставил счёт в рамках контракта, изменённого Стокгольмским судом. «Нафтогаз» оплатил этот счёт», — говорится в сообщении.

Украинская компания расценивает отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» планирует потребовать от Газпрома компенсации убытков, понесённых в результате этого нарушения», — подчёркивается в заявлении.

Ранее стало известно, что «Газпром» с 1 марта прекращает поставки «Нафтогазу».

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