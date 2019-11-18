Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных
"Все будут от нас зависеть"
В Крыму напомнили условие прохождения кораблей Украины через Керченский пролив
«Надеются на чудо»: семья не верит в смерть плененного россиянина
Главная / Украина

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» по транзиту газа

18 ноября 2019, 19:54  •  127 • Украина
В «Нафтогазе» получили предложение «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа, оно будет внимательно изучено, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
 
РИА Новости
 

«Наконец получили по факсу предложение от «Газпрома», о котором пишут все СМИ… Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время», — написал он в Facebook.

Как отметил Витренко, Украина «будет надёжным партнёром для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами».

Ранее в «Газпроме» заявили, что направили «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.

В соответствующем предложении говорилось, что обязательным условием продолжения транзита является взаимный отказ от претензий сторон в судах. 

В Государственной думе прокомментировали RT предложение «Газпрома». 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
18 ноября 2019, 20:09
«Молдавские ведомости»: яды на территории Молдовы способны отравить всю Европу
18 ноября 2019, 16:39
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «российском заказе»
18 ноября 2019, 14:54
Кремль готовится к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря
18 ноября 2019, 19:54
В Совфеде прокомментировали возврат Украине трёх задержанных кораблей
18 ноября 2019, 16:54
Единственная из «Квартала»
18 ноября 2019, 16:39
В Раде обвинили власти Украины в игнорировании интересов украинцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2019, 17:24
ДнепроГЭС, или Чем реально угрожает Украина России
17 ноября 2019, 05:09
Саммит "нормандской четвёрки" ни при чём: В МИД назвали единственное условие возвращения кораблей Украине
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
12 ноября 2019, 01:24
Встать и уйти с федерального канала: Соловьёв практически взял на слабо "обиженных" цензурой Познера и Галкина
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Петровского
15 ноября 2019, 04:24
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
15 ноября 2019, 01:09
С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен Украине в 158 раз больше, чем имел
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.