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«Нафтогаз» подтвердил готовность главы компании принять участие в переговорах по газу
09 января 2019, 23:24 • 65 • Украина
Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев примет участие в трёхсторонней встрече по газу в Брюсселе, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости
«Мы подтверждаем готовность А. Коболева принять участие в трёхсторонних переговорах 21 января», — приводит Интерфакс-Украина сообщение.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил, что второй раунд переговоров ЕС, Украины и России о долгосрочном транзите состоится 21 января в бельгийской столице.
По его словам, заседание будет основано на прогрессе, достигнутом на предыдущих политических и экспертных раундах.
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