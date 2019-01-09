«Нафтогаз» подтвердил готовность главы компании принять участие в переговорах по газу

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев примет участие в трёхсторонней встрече по газу в Брюсселе, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы подтверждаем готовность А. Коболева принять участие в трёхсторонних переговорах 21 января», — приводит Интерфакс-Украина сообщение.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил, что второй раунд переговоров ЕС, Украины и России о долгосрочном транзите состоится 21 января в бельгийской столице.

По его словам, заседание будет основано на прогрессе, достигнутом на предыдущих политических и экспертных раундах.