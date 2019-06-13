Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это недопустимо для серьезных государственных дел": Турция обрушилась...
Серую зону под Донецком занимает «королевская» пехота
Посол Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой в сфере безопасности
Очередная атака доказала, что русские С-300 бессильны перед РЭБ Израиля
Главная / Украина

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

13 июня 2019, 22:54  •  95 • Украина
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что компания не получала предложение мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
 
РИА Новости
 

«Нафтогаз» пока не получал никаких таких предложений», — сказал Витренко, комментируя заявление главы Минэнерго России Александра Новака о том, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом».

При этом он отметил, что если «Нафтогаз» получит такое предложение, то «внимательно» его рассмотрит.

Ранее Новак сообщил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».

Также глава Минэнерго России заявил о готовности страны продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление МИД Украины о плане действий на случай провала переговоров по транзиту газа. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
13 июня 2019, 22:54
Посол Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой в сфере безопасности
13 июня 2019, 22:54
МВФ определит перспективы сотрудничества с Киевом после выборов в Раду
13 июня 2019, 09:54
Эксперт оценил слова депутата Рады о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского
13 июня 2019, 14:39
В ООН подсчитали число мирных жителей, погибших с начала конфликта в Донбассе
13 июня 2019, 16:24
«Президент не контролирует ситуацию»: зачем командование ВСУ заявило о захвате буферных территорий под Донецком
13 июня 2019, 19:39
Кучма обсудил с главой ОБСЕ «хлебное перемирие» в Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2019, 03:24
"Встреча ради встречи бессмысленна": В Донбассе поставили условие Зеленскому
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает строительству "Северного потока - 2"
13 июня 2019, 10:09
Зеленского короновали? ВСУ бросили против ополченцев в Донбассе "королевских пехотинцев"
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы
12 июня 2019, 08:09
"Не нужна ни власть, ни новый президент": На Украине заявили, на что способны Медведчук и Бойко
08 июня 2019, 09:39
«Уничтожить сферу сотрудничества»: что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.