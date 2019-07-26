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«Нафтогаз» отреагировал на сообщения о «коротком контракте» с Россией

26 июля 2019, 17:54  •  166 • Украина
В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Россией на транзит газа после 2019 года.
 
globallookpress.com
 

«Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Россия намерена «добиваться от Украины заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 года».

Ранее на Украине заявили, что страна ведёт переговоры о поставках с 2020 года катарского газа через Трансбалканский газопровод.

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