«Нафтогаз» отреагировал на сообщения о «коротком контракте» с Россией

В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Россией на транзит газа после 2019 года.

«Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Россия намерена «добиваться от Украины заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 года».

Ранее на Украине заявили, что страна ведёт переговоры о поставках с 2020 года катарского газа через Трансбалканский газопровод.