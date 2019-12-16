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«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту

16 декабря 2019, 17:24  •  88 • Украина
«Нафтогаз» опроверг ранее поступившую информацию о достижении Украиной и Россией предварительного соглашения о транзите газа.
 
© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении пресс-службы компании в Twitter.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что стороны «договорились продолжать договариваться», но «до практических соглашений ещё далеко».

«Россияне стали активнее обсуждать вопрос будущих газовых отношений с нами и новым оператором ГТС. Это прогресс», — отметили в украинской компании.

Там также подтвердили, что «Нафтогаз» и «Газпром» продолжат консультации на экспертном уровне и в трёхстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о достижении предварительных договорённостей между украинской и российской компаниями по транзиту газа.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил вероятность заключения нового газового контракта между Россией и Украиной.

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