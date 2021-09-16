Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – н...
Главная / Украина

«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газа в ЕС

16 сентября 2021, 08:45  •  165 • Украина

Украинская НАК «Нафтогаз» заявила об условиях Украины по вопросу болезненного для страны вопроса транзита газа, над которым нависает опасность прекращения из-за «Северного потока-2».

Украина готова продлить с «Газпромом» контракт на транзит газа в Европу, но будет настаивать на том, чтобы те объёмы топлива, которые в данный момент идут в ЕС транзитом через Украину по договорам с европейскими компаниями, были сохранены на длительный период.

Украинская сторона намерена договариваться на таких условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в ходе брифинга в среду, 15 сентября.

Он заявил, что во время переговоров с Германией представители Киева озвучили условие, согласно которому Украина должна получить гарантии дальнейшего транзита топлива. Речь идёт о том, что нынешние объёмы газа, которые идут в Европу, должны быть перенесены в долгосрочные контракты с европейскими компаниями. И тогда Нафтогаз будет готов вести переговоры с Газпромом о дальнейшем транзите топлива путём украинской ГТС.

«Те объёмы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранён. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнёрам, о продлении транзитного контракта с „Газпромом‟. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», — подчеркнул Юрий Витренко.

США и Германия 21 июля объявили о сделке по газопроводу «Северный поток-2». Договорённости предусматривают пролонгацию транзитного договора между «Нафтогазом» и «Газпромом» ещё на 10 лет после завершения действующего соглашения, которое было подписано в декабре 2019 года и завершается в 2024 году.

Тем не менее, в Киеве бытует и высказывается стойкое мнение, что декларация США и ФРГ не гарантирует Киеву продолжение транзита газа в Европу, и он может прекратиться без большого ущерба для РФ. Тот же Витренко заявлял, что ожидает прекращение транзита газа через Украину в 2024 году.

Напомним, накануне сообщалось об условии гарантий Запада президенту Владимиру Зеленскому по сохранению транзита российского газа через Украину. Таковым является прекращение контроля Украины над своей ГТС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





165
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 08:00
Цимбалюк одной фразой охарактеризовал национальную идею Украины
14 сентября 2021, 07:15
«Человек с лицом неандертальца». Данилов опозорился с письмом латиницей, допустив три ошибки в одном предложении
14 сентября 2021, 07:15
«Запад не заинтересован в успехе клоуна Зеленского». Игорь Марков пояснил, почему Украина обречена
14 сентября 2021, 07:15
О рисках полномасштабной войны
14 сентября 2021, 07:15
«Превратить нашу трубу в металлолом»: На Украине обвинили Германию и Россию в сговоре
14 сентября 2021, 09:05
Кремль создаёт плацдарм атаки на Европу, — Бессмертный
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
10 сентября 2021, 14:20
Ради встречи в ООН Зеленский готов уничтожить Луганск
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
13 сентября 2021, 10:10
"Пощечина канцлеру": польский президент страшно оскорбил Меркель
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
13 сентября 2021, 10:10
"Это уже полный аут!": "Куев" поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю" - Пронько
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.