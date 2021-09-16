«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газа в ЕС

Украинская НАК «Нафтогаз» заявила об условиях Украины по вопросу болезненного для страны вопроса транзита газа, над которым нависает опасность прекращения из-за «Северного потока-2».Украина готова продлить с «Газпромом» контракт на транзит газа в Европу, но будет настаивать на том, чтобы те объёмы топлива, которые в данный момент идут в ЕС транзитом через Украину по договорам с европейскими компаниями, были сохранены на длительный период.Украинская сторона намерена договариваться на таких условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в ходе брифинга в среду, 15 сентября.Он заявил, что во время переговоров с Германией представители Киева озвучили условие, согласно которому Украина должна получить гарантии дальнейшего транзита топлива. Речь идёт о том, что нынешние объёмы газа, которые идут в Европу, должны быть перенесены в долгосрочные контракты с европейскими компаниями. И тогда Нафтогаз будет готов вести переговоры с Газпромом о дальнейшем транзите топлива путём украинской ГТС.«Те объёмы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранён. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнёрам, о продлении транзитного контракта с „Газпромом‟. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», — подчеркнул Юрий Витренко.США и Германия 21 июля объявили о сделке по газопроводу «Северный поток-2». Договорённости предусматривают пролонгацию транзитного договора между «Нафтогазом» и «Газпромом» ещё на 10 лет после завершения действующего соглашения, которое было подписано в декабре 2019 года и завершается в 2024 году.Тем не менее, в Киеве бытует и высказывается стойкое мнение, что декларация США и ФРГ не гарантирует Киеву продолжение транзита газа в Европу, и он может прекратиться без большого ущерба для РФ. Тот же Витренко заявлял, что ожидает прекращение транзита газа через Украину в 2024 году.Напомним, накануне сообщалось об условии гарантий Запада президенту Владимиру Зеленскому по сохранению транзита российского газа через Украину. Таковым является прекращение контроля Украины над своей ГТС.