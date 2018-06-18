«Нафтогаз» обратился в суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража

«Нафтогаз» оспорил приостановку решения Стокгольмского арбитража по контракту с «Газпромом». Об этом сообщил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража», — написал он в Facebook.

Витренко пояснил, что, в отличие от арбитража, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичным и все желающие могут с ним ознакомиться.

14 июня «Газпром» добился приостановки исполнения решения арбитража по транзитному контракту с «Нафтогазом».