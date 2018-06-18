Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украину должен возглавить представитель ЛГБТ
«В Европе назрел раскол»: как отказ Италии принимать новых беженцев отразится на...
В Киеве прокомментировали заявления о подготовке закона о ЛГБТ
«Удар по имиджу единой Европы»: Австрия обвинила Германию в масштабной слежке
Главная / Украина

«Нафтогаз» обратился в суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража

18 июня 2018, 12:09  •  91 • Украина
«Нафтогаз» оспорил приостановку решения Стокгольмского арбитража по контракту с «Газпромом». Об этом сообщил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
 
Reuters
 

«Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража», — написал он в Facebook.

Витренко пояснил, что, в отличие от арбитража, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичным и все желающие могут с ним ознакомиться.

14 июня «Газпром» добился приостановки исполнения решения арбитража по транзитному контракту с «Нафтогазом».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

91
Источник
Похожие новости
17 июня 2018, 19:54
В Киеве полиция отпустила всех задержанных противников «Марша равенства»
18 июня 2018, 12:09
«Нафтогаз» обратился в суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
17 июня 2018, 13:24
Полиция сообщила о 3,5 тысячи участников «Марша равенства» в Киеве

17 июня 2018, 23:09
Украина нарастила импорт товаров из России на 31%
18 июня 2018, 11:54
Когда Донбасс станет единым?
18 июня 2018, 12:09
Эксперт оценил план Порошенко по созданию в ЕС группы для остановки «Северного потока — 2»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 июня 2018, 19:39
В Госдуме прокомментировали призыв украинского журналиста ограничить транспортное сообщение с Россией
14 июня 2018, 07:40
Россия, капитулируй!
11 июня 2018, 21:09
Путин выбрал новую жертву (Руслан Осташко)
16 июня 2018, 11:24
Украинский военный рассказал о провале «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ
15 июня 2018, 12:54
Новый хозяин Сирии изгоняет из страны американцев
17 июня 2018, 02:28
Как Марина Порошенко не поняла
16 июня 2018, 14:39
На Украине прекращает работу завод «ДнепрАзот»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.