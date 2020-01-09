|
«Нафтогаз» не ведёт переговоры с «Газпромом» о прямых поставках газа
09 января 2020, 16:39 • 20 • Украина
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не ведёт прямых переговоров с «Газпромом» насчёт прямых поставок газа.
© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Со стороны «Нафтогаза» разговора про прямые поставки нет», — цитирует ТАСС Витренко.
Он подчеркнул, что новых договорённостей и договорного процесса нет.
Также Витренко отметил, что законодательных ограничений для этого процесса не имеется.
Ранее украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2020, 15:54
|
05 января 2020, 12:09
|
04 января 2020, 06:54
|
04 января 2020, 16:39
|
06 января 2020, 01:09
|
03 января 2020, 01:39
|
04 января 2020, 11:24