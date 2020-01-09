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«Нафтогаз» не ведёт переговоры с «Газпромом» о прямых поставках газа

09 января 2020, 16:39  •  20 • Украина
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не ведёт прямых переговоров с «Газпромом» насчёт прямых поставок газа.
 
© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Со стороны «Нафтогаза» разговора про прямые поставки нет», — цитирует ТАСС Витренко.

Он подчеркнул, что новых договорённостей и договорного процесса нет.

Также Витренко отметил, что законодательных ограничений для этого процесса не имеется.

Ранее украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России.

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