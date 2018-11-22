«Нафтогаз» назвал виновных в срыве отопительного сезона на Украине

Компания «Нафтогаз» опубликовала заявление, в котором назвала виновных в срыве отопительного сезона на Украине.

Как отмечается в сообщении, «облгазы ставят под угрозу проведение отопительного сезона», проводя политику «откровенного саботажа».

«В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 года системы суточной балансировки газа НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых принадлежит группе РГК Дмитрия Фирташа», — указали в компании.

Отмечается, что неполная или недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами в информационную платформу «Укртрансгаза», делает невозможной корректную регистрацию потребителей.

По данным компании, часть операторов ГРМ не смогла в полном объёме и корректно внести нужные данные, а треть из них и вовсе проигнорировали необходимость предварительного тестирования информационной платформы и не внесли никакой информации о своих потребителях газа.

Отмечается, что введение суточной балансировки при таких обстоятельствах приведёт к тому, что многие теплопроизводители, в том числе те, кто поставляет тепло и горячую воду населению, не смогут получать газ от «Нафтогаза», что приведёт фактически к срыву отопительного сезона.

Ранее в ряде городов Украины прошли акции протеста из-за отсутствия отопления. Позднее ситуацию удалось разрешить.

В частности, в Кривом Роге проблемы с отоплением стали настолько серьёзными, что неизвестные ворвались в здание компании «Криворожгаз», сорвали пломбы с котельных и начали воровать газ, а группа протестующих даже стала жечь шины возле офиса компании. В итоге в Кривом Роге запустили все котельные.