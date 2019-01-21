«Нафтогаз» назвал условие для снижения суммы иска к «Газпрому»

«Нафтогаз» готов снизить сумму иска к «Газпрому» по транзиту с $12 млрд до $2 млрд в случае продления контракта на транзит газа через территорию Украины после 2019 года.

Об этом, как передаёт «Укринформ», заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, если Россия будет продлевать контракт, а газотранспортная система будет использоваться для транзита российского газа после 2019 года, не произойдёт обесценивание украинской ГТС, и у Киева не будет оснований начислять ускоренную амортизацию.

«В таком случае наш иск будет не в $12 млрд, а только на $2 млрд. Ибо $2 млрд — это всё равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС», — сказал он.

На 21 января запланированы переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина. Украинскую делегацию возглавит министр иностранных дел Павел Климкин.

9 января в «Нафтогазе» заявили о готовности отозвать второй иск против «Газпрома», если российская сторона предоставит гарантии уплаты компенсации в новом транзитном контракте.