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«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС
09 июля 2019, 00:09 • 62 • Украина
В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.
@nordstream2 Twitter
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза», в компании также считают строящийся газопровод «ловушкой» для Европы.
Кроме того, там поблагодарили ОБСЕ за поддержку резолюции, в которой «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» названы потенциально опасными.
Ранее комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял резолюцию против двух указанных газопроводов.
Документ рассматривает эти проекты как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.
В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что корпорация и партнёры компании в Европе уверены в успешной реализации строительства «Северного потока — 2».
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